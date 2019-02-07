Karabüklü Sporcular Şampiyonalardan Madalyalarla Döndü
1 saat önce
Karabüklü sporcular Para Taekwondo Dünya Şampiyonası ve U23 Türkiye Güreş Şampiyonası'nda dereceye girerek madalya ile döndü.
Karabüklü sporcular Para Taekwondo Dünya Şampiyonası ve U23 Türkiye
Güreş Şampiyonası'nda dereceye girerek madalya ile döndü.
Karabük Çınar
Spor Kulübü sporcusu Ali Can Özcan
05-06 Şubat tarihlerinde Antalya
'da gerçekleştirilen Para Taekwondo Dünya Şampiyonası'nda üçüncü olarak bronz madalya almaya hak kazandı. Bursa
'nın Mudanya
ilçesinde 04-06 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilen U23 Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası'nda Karabük Gençlik Spor Kulübü sporcuları olan 53 kg da Funda Tükenmez ikinci olarak gümüş madalya, 62 kg da Merve Karadeniz
üçüncü olarak bronz madalya almaya hak kazandı. - KARABÜK
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 11:30 Kaynak: İHA
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