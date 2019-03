Karabüklü Taekwondocu Amerika'dan Bronz Madalya ile Döndü

Güleç Petrol Karabük Çınar Spor Kulübü sporcusu Ali Can Özcan U.S Open Para Taekwondo Şampiyonası'ndan bronz madalya ile döndü.

Güleç Petrol Karabük Çınar Spor Kulübü sporcusu Ali Can Özcan U.S Open Para Taekwondo Şampiyonası'ndan bronz madalya ile döndü.



Amerika'nın Nevada eyaletine bağlı Las Vegas'ta 01 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilen U.S. Openh Para Teekwondo şampiyonasında 3.olan Güleç Petrol Karabük Çınar Spor Kulübü sporcusu Ali Can Özcan bronz madalya almaya hak kazandı. - KARABÜK

Son Dakika » Spor » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

ABD'li Bolton'dan Venezuela İtirafı: İktidarı Değiştirmek İçin Koalisyon Kurmaya Çalışıyoruz

ABD'yi Vuran Hortum Felaketinde Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 22'ye Yükseldi

ABD'de Oynanan Maçta Hakem Adeta Buz Tuttu

Rakip Futbolcuları Jiletlediği İddia Edilen Amedsporlu Futbolcu, Adli Kontrol Uygulamasıyla Serbest Bırakıldı