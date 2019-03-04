Son Dakika Haberleri: Karabüklü Taekwondocu Amerika'dan Bronz Madalya ile Döndü

Karabüklü Taekwondocu Amerika'dan Bronz Madalya ile Döndü

1 saat önce

Güleç Petrol Karabük Çınar Spor Kulübü sporcusu Ali Can Özcan U.S Open Para Taekwondo Şampiyonası'ndan bronz madalya ile döndü.

Karabüklü Taekwondocu Amerika'dan Bronz Madalya ile Döndü, System.String[]
Güleç Petrol Karabük Çınar Spor Kulübü sporcusu Ali Can Özcan U.S Open Para Taekwondo Şampiyonası'ndan bronz madalya ile döndü.

Amerika'nın Nevada eyaletine bağlı Las Vegas'ta 01 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilen U.S. Openh Para Teekwondo şampiyonasında 3.olan Güleç Petrol Karabük Çınar Spor Kulübü sporcusu Ali Can Özcan bronz madalya almaya hak kazandı. - KARABÜK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 03:26 Kaynak: İHA

Karabük, Amerika Birleşik Devletleri, Spor
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