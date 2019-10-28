Karabüklüler Cumhuriyet coşkusunu fener alayıyla yaşadı

Cumhuriyetin 96. Yılı kutlamaları Fener Alayı ile devam etti

KARABÜK - Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun 96. yıl kutlamaları kapsamında Karabük'te yapılan fener alayında yüzlerce vatandaş bir araya geldi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Karabük'te yapılan Cumhuriyet ve Milli Birlik Yürüyüşü isimli fener alayının coşkusunu yaşamak isteyen vatandaşlar etkinliğe yoğun ilgi gösterdi. 100. Yıl Mahallesi İtfaiye Noktasından başlayan etkinliğe Karabük Valisi Fuat Gürel ile eşi Özlem Aras Gürel, Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Alb. Ali Sefa Yılmaz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, kurum müdürleri, STK temsilcileri, öğrenciler, aileler ve çocukları katıldı. Belediye bandosu eşliğinde yapılan ellerinde Türk bayraklarıyla ve meşalelerle yürüyen çok sayıda vatandaş İzmir Marşını söyledi. Fener Alayı 1003 Numaralı Caddede sona ererken etkinlik konser ile devam etti.

Konser öncesi konuşan Karabük Valisi Fuat Gürel, "1900'lerin başlarında Osmanlı İmparatorluğunun son dönemlerine denk gelen yıllarda müstemleke devletlerin Anadolu topraklarını bile işgal etmek için ülkemize girdiler ancak kahraman Türk'ün o kahramanlığı ile karşılaştılar ve o geldikleri yere gittiler. Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Geldikleri gibi giderler' sözü yerini buldu ve 29 Ekim 1923 tarihinde de şuan ki idare şeklimiz olan Cumhuriyeti kurarak günümüze kadar devletimizi getirdik. Türk Milleti hiçbir zaman devletsiz kalmadı. Devletlerde insanlar gibidir. Doğar, ölür. Ama hemen akabinde başka bir devlet onun küllerinden doğar. Çok şükür ki genç Türkiye Cumhuriyeti günümüze kadar geldi ve ilelebet devam edecektir." ifadelerini kullandı.

"Bu coğrafya da uyanık olmak lazım"

Vali Gürel, bulunulan coğrafyanın kolay bir coğrafya olmadığını ifade ederek, "Bu coğrafya insanlığın geçtiği coğrafya. Bütün dünyanın gözünün olduğu bir coğrafya. Bu coğrafya da uyanık olmak lazım. Bilgili olmak lazım, donanımlı olmak lazım. Bunu gençler için söylüyorum. Ülkemizin ekonomik olarak kalkınmış olması lazım, askeri mühimmatımızı, tankımızı topumuzu üretecek boyuta gelmiş olmamız lazım. Şükürler olsun ki son yıllarda milli ve yerli anlayışı ile özellikle harp sanayinin yüzde 75'ini yapar duruma geldik. Son günlerde özellikle Barış Pınarı Harekatında gördük ki dünyanın süper güçleri dediğimiz ülkeler gücü görünce çok kolay masaya gelebiliyorlar. Bizim de artık gücümüzün onları masaya çekmeye yettiğini, bizim bölgede ve dünyada oyun kurucu olduğumuzu anlamış olduk." diye konuştu.

Konuşmanın ardından etkinlik konserle sona erdi.