Karabükspor Başkanı Yüksel: "Transferi Açabilmemiz İçin 7-10 Milyon TL Para Lazım"

Kardemir Karabükspor Kulüp Başkanı Mehmet Yüksel, transferi açmak için 7-10 milyon TL arasında bir paraya ihtiyaçlarını olduğunu söyleyerek kendisi ve arkadaşlarının koltuk meraklısı olmadıklarını belirtti.

Karabükspor Kulüp Başkanı Mehmet Yüksel, tesislerde basınla bir araya gelerek gündeme dair açıklamalarda bulundu. Başkan Yüksel, kulübün kağıt üzerinde gözüken borcun 210 milyon lira olduğunu ancak içeriğine bakıldığında ise 70 milyon civarında borçlarının olduğunu kaydetti.



Başkan Yüksel: "Koltuk sevdalısı değiliz"



Karabükspor'u sevdikleri için burada olduklarını ve koltuk sevdalısı olmadıklarını kaydeden Başkan Yüksel, "Karabükspor için elimizden gelen ne varsa yapmak için buradayız. Ben diyorum ki, ben Karabükspor'u çok iyi yerlere getiririm diyen Karabük içinden ya da dışından birileri çıkarsa biz görevi bırakıp o arkadaşa teslim ederiz. Yanında da oluruz. Bazı kişiler de kayyuma gitsin diyorlar. Kayyuma gitmesi için de şehrin büyükleri taahhüt ederse biz yine bırakırız. Şehrin büyüklerinin yanında oluruz. Onun haricinde biz görevimizin başındayız ve sonuna kadar da bu işin mücadelesini vereceğiz. 6 arkadaşımız yönetimden istifa etmiştir. Bunların yerine de yedeklerden 6 arkadaşımızı aldık. Yönetimimiz görev başındadır ve görevimize devam etmekteyiz. Giden arkadaşlar gider. Kalan arkadaşlarla biz sonuna kadar yolumuza devam ederiz. Onların Allah yolunu açık etsin. İnşallah bizim yolumuzu da açık eder" dedi.



"Şov yapmak gerekiyormuş"



Göreve geldiklerinden beri yaptıkları işleri duyurmayı sevmediklerini de kaydeden Başkan Yüksel, "Ama Karabük'te durum farklıymış. Şov yapmak gerekiyormuş. Biz işimizi yapıp elimizden ne geliyorsa onu yapmaya çalıştık. Fakat Karabük'te gündem çok değişiyor. Bundan sonra gerekiyorsa biz de şovlarımızı yapacağız. Daha önceki yönetimlerde 1 tane maaş ödenmişken, ulusal basında olaya yer vererek 'Kardemir Karabükspor'da 1 maaş ödendi' şeklinde haberler yer almıştı. Benim başkanlığa gelmemden sonra yönetimdeki arkadaşlarla beraber bizim dönemimizde çalışan personellerin geçmiş maaşları ile birlikte ödedik. Bunu şov olsun diye söylemiyoruz" ifadelerine yer verdi.



"Şehir ile takımı birleştirmek istiyoruz"



Başkan Yüksel, şehir ile takımın koparıldığını da kaydederek, "İki taraf da küs ama neden küsüldüğü bilinmiyor. Biz bundan sonra şehirle takımı birleştirmek için uğraşıyoruz. Elimizden geliyorsa da bunu yapacağız" diye konuştu. Kulübün aylık ortalama 550 bin TL gibi bir gideri olduğunu da sözlerine ekleyen Mehmet Yüksel, "Bunun 100 Bin TL'si vergi 100 bin TL'si SSK gibi. Bu 200 Bin TL'yi ödeyemiyoruz. Bunun haricinde geriye 350 Bin TL gibi bir para kalıyor. Bunun 80 bin TL'si bize düzenli olarak bir yerden para geliyor. Bununla beraber kulübe her ay 270 Bin TL para gerekiyor. Her şey düzenli olursa. Bunu biz bir şekilde finanse ediyoruz karşılıyoruz. Elimizden geldiğince de ben ve yönetimdeki arkadaşlar destekçi oluyorlar" dedi.



"Kardemir isim hakkında vazgeçmek istedi"



Kardemir yeni Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Güleç ile görüşerek, geçmişteki binde 2'leri talep ettiklerini de aktaran Yüksel, şunları söyledi: "Yaklaşık 3.5 Milyon TL'ye yakın bir miktar var. Bunları açtıramayacağını söyledi. Geçmiştekiler kalsın, bundan sonraki binde ikiler olsun dediğimizde onun da mümkün olmadığını söyledi. Bize yardım edin öyle hayatımızı idame ettirelim dedik. Bize dilekçe yazın öndeki Kardemir ibaresinin 4 yıllık parasını peşin vermişler. Ben bunu yönetime sunayım. Çıkarmak için elimden ne geliyorsa onu yapayım. Siz kendinize yeni sponsor bulun. Biz de Kardemir isminden vazgeçelim dedi. Resmi yazı yazıldı ama daha cevap gelmedi. Eğer cevap gelirse bununla ilgili çalışmalarımızı yapacağız."



"Bacağımızdan aşağıya çekmeye çalışanlar var"



Transferi açabilmek için çalışmalarının devam ettiğini de anlatan Karabükspor Kulüp Başkanı Mehmet Yüksel, şehirden ve şehrin büyüklerinden bize destek gelmeyeceği kesin gibi gözüktüğü için yine biz çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yurt dışından ve farklı sponsorlar lazım. Transferi açmak için 7 ila 10 milyon TL para lazım. Bu da 4 aşamadan geçiyor. Şu an için kimseden desteğimiz yoktur. Alınacak gibi de gözükmüyor. Bundan sonra da alınır mı alınmaz mı bilemiyorum. Alınırsa ona göre, alınmazsa ona göre planlarımız olacak. Biz başarıya ulaşmaya çalıştıkça bacağımızdan çekmeye çalışanlar var. Bunların kim olduklarını net ve açık olarak bilemiyoruz. Farklı yerlerden biz bir şeye varmak isteyince karşımıza farklı engeller çıkıyor. Bu engeller çıkmadığı sürece biz bu takımın sonuna kadar var olması için elimizden gelen ne varsa yapacağız" dedi.



"Kağıt üzerinde 210 milyon ama bakıldığında 70 milyon borcumuz var"



Yüksel, kağıt üzerinde kulübün borcunun 210 milyon lira gözüktüğünü de ifade ederek açıklamasını şöyle sürdürdü:



"Fakat burada bir temlik olayı var . FİBA Faktöringe temlik verilmiş. Bu temlik 32 Milyon TL gibi. Kulübün borç hanesinde gözüküyor. Fakat bu federasyondan gelen paralarla ödeniyor. Ayrıca bu paranın 20 milyon TL' sine Mustafa Yolbulan, 3 milyon TL' sine de Feridun Tankut kefil olmuş. Yani bu borçtan çıkardığın zaman bizim FİBA faktöringe 30 milyon borcumuz yok. Deniz faktöring var, buda 4 yıllık Kardemir ile bir sponsorluk anlaşması yapılmış. Kardemir buna kefil. Bu da bizim borç hanemizde gözüküyor ama bu parayı Kardemir ödüyor. Böyle bir para da bizim borç hanemizde değil. Aynı zamanda 70 milyon TL Yolbulan ailesine borç gözüküyor. Bu borca baktığımız kulübün evraklarına bakıldığı zaman, banka kayıtlarına bakıldığı zaman da parayı borç olarak verdim ibaresi yok. Biz bunu bağış olarak sayıyoruz. Bunları çıkınca geriye 70 milyon lira gibi bir rakam kalıyor"



Yüksel, gazetecilerin transfer yapabilme ihtimallerinin olup olmadığı yönünde bir soruya ise, "Transferi açmakta paraya bağlı. Yapacağımız transferler bu ligin topçuları ise Karabükspor ligde kalabilir. Bu sene lig çok kötü. Puan farkı çok değil. Diğer takımlarında sıkıntıları var onlara da puan silme cezası gelecek. Ligde kalabileceğimizi ümit ediyorum ama sonuçta her şey paraya bakıyor" ifadesinde bulundu. - KARABÜK

