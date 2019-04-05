Karabükspor, Boluspor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
1 saat önce
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor, cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Boluspor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor
, cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Boluspor
maçının hazırlıklarını tamamladı.
Karabükspor ligin 28. haftasında cumartesi günü saat 14.00'te Bolu Atatürk
Stadyumu'nda Boluspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını Hasan Doğan
Tesisleri'nde sabah saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör İlhan Özer yönetiminde gerçekleşen antrenmanda takım ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma ve koordinasyon çalışması yaptı.
Kırmızı-mavili takım öğle saatlerinde kara yolu ile Bolu'ya hareket edecek. Sakatlıkları bulunan Fatih
Tultak ve Ali Kemal Yılmaz
kafilede yer almayacak. - KARABÜK
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 01:05 Kaynak: İHA
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