Son Dakika Haberleri: Karabükspor'da 8 alt yapı oyuncusu profesyonel oldu
Son Dakika Spor Haber

Karabükspor'da 8 alt yapı oyuncusu profesyonel oldu

1 saat önce

Kardemir Karabükspor'da sekiz alt yapı oyuncusu ile profesyonel sözleşme imzalandı.

Karabükspor'da 8 alt yapı oyuncusu profesyonel oldu, System.String[]

Kardemir Karabükspor'da sekiz alt yapı oyuncusu ile profesyonel sözleşme imzalandı.


Transfer tahtası kapalı olduğu için transfer yapamayan ve bu sezon TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek Kardemir Karabükspor'da sekiz alt yapı oyuncusu ile profesyonel sözleşme imzalandı.


Kırmızı-mavililerin resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz alt yapı oyuncularımızdan Olcay Toplu, Ömer Faruk Yılmaz, Emre Işık, Furkan Övün, Nazmican Başkara, Barbaros Kılıç, Serkan Sıkılmaz, ve Ömer Çelik ile kulüp başkanımız Mehmet Yüksel ve profesyonel futbol şube sorumlumuz Atilla Burgaz'ın katılımıyla gerçekleşen tören ile Ömer Çelik ile 3 yıllık diğer oyuncular ile 5 yıllık sözleşme imzalandı. Töreni bazı oyuncularımızın aileleri de katılım gösterdi" ifadelerine yer verildi. - KARABÜK

Türkiye Futbol Federasyonu, Kardemir Karabükspor, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 05:54 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fenerbahçe, Havard Nordtveit transferinde sona geldi
Ali Koç'tan Kolarov ve Gustavo transferleri için flaş karar! Josef de Souza, Arabistan'ı karıştırdı TFF'den Emine Bulut kararı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.8.2019 19:41:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karabükspor'da 8 alt yapı oyuncusu profesyonel oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]