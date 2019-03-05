Son Dakika Haberleri: Karabükspor'da Afjet Afyonspor Maçı Hazırlıkları Başladı

Karabükspor'da Afjet Afyonspor Maçı Hazırlıkları Başladı

17 dakika önce

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor cumartesi günü sahasında ağırlayacağı Afjet Afyonspor maçının hazırlıklarına tesislerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Karabükspor'da Afjet Afyonspor Maçı Hazırlıkları Başladı, System.String[]
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor cumartesi günü sahasında ağırlayacağı Afjet Afyonspor maçının hazırlıklarına tesislerinde yaptığı antrenmanla başladı. Kırmızı-mavili takım ligin 25. haftasında Dr.Necmettin Şeyhoğlu Stadyumu'nda oynayacağı Afjet Afyonspor maçının hazırlıklarına Hasan Doğan Tesisleri'nde akşam üstü gerçekleştirdiği antrenmanla başladı. Teknik Direktör Taner Öcal yönetiminde gerçekleşen antrenmanda takım ısınma hareketlerinin ardından dayanıklılık çalışması yaptı. Antrenman çift kale maç ile son buldu.

(Fatih Ünlü/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 08:06 Kaynak: İHA

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