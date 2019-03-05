Karabükspor'da Afjet Afyonspor Maçı Hazırlıkları Başladı
17 dakika önce
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor cumartesi günü sahasında ağırlayacağı Afjet Afyonspor maçının hazırlıklarına tesislerinde yaptığı antrenmanla başladı.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor
cumartesi günü sahasında ağırlayacağı Afjet Afyonspor maçının hazırlıklarına tesislerinde yaptığı antrenmanla başladı. Kırmızı-mavili takım ligin 25. haftasında Dr.Necmettin Şeyhoğlu Stadyumu'nda oynayacağı Afjet Afyonspor maçının hazırlıklarına Hasan Doğan
Tesisleri'nde akşam üstü gerçekleştirdiği antrenmanla başladı. Teknik Direktör Taner Öcal yönetiminde gerçekleşen antrenmanda takım ısınma hareketlerinin ardından dayanıklılık çalışması yaptı. Antrenman çift kale maç ile son buldu.
(Fatih
Ünlü/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 08:06 Kaynak: İHA
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