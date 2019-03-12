Karabükspor'da Altay Maçı Hazırlıkları Başladı
27 dakika önce
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor, 17 Mart Pazar günü deplasmanda oynayacağı Altay maçının hazırlıklarına tesislerinde yaptığı antrenmanla başladı.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor
, 17 Mart Pazar günü deplasmanda oynayacağı Altay
maçının hazırlıklarına tesislerinde yaptığı antrenmanla başladı. Kırmızı-mavililer ligin 26. haftasında deplasmanda İzmir Atatürk
Stadı'nda oynayacağı Altay maçının hazırlıklarına iki günlük iznin ardından Hasan Doğan
Tesisleri'nde akşam üstü gerçekleştirdiği antrenmanla başladı. Teknik Direktör Taner Öcal yönetiminde gerçekleşen antrenmanda takım ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 10:31 Kaynak: İHA
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