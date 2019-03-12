Son Dakika Haberleri: Karabükspor'da Altay Maçı Hazırlıkları Başladı

Karabükspor'da Altay Maçı Hazırlıkları Başladı

27 dakika önce

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor, 17 Mart Pazar günü deplasmanda oynayacağı Altay maçının hazırlıklarına tesislerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Karabükspor'da Altay Maçı Hazırlıkları Başladı, System.String[]
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor, 17 Mart Pazar günü deplasmanda oynayacağı Altay maçının hazırlıklarına tesislerinde yaptığı antrenmanla başladı. Kırmızı-mavililer ligin 26. haftasında deplasmanda İzmir Atatürk Stadı'nda oynayacağı Altay maçının hazırlıklarına iki günlük iznin ardından Hasan Doğan Tesisleri'nde akşam üstü gerçekleştirdiği antrenmanla başladı. Teknik Direktör Taner Öcal yönetiminde gerçekleşen antrenmanda takım ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 10:31 Kaynak: İHA

Kardemir Karabükspor, Altay, Güncel
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