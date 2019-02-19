Son Dakika Haberleri: Karabükspor'da Elazığspor Maçı Hazırlıkları Başladı

Karabükspor'da Elazığspor Maçı Hazırlıkları Başladı

1 saat önce

Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında 24 Şubat Pazar günü sahasında Tetiş Yapı Elazığspor ile karşılaşacak Kardemir Karabükspor, bu maçın hazırlıklarına başladı.

Karabükspor'da Elazığspor Maçı Hazırlıkları Başladı, System.String[]
Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında 24 Şubat Pazar günü sahasında Tetiş Yapı Elazığspor ile karşılaşacak Kardemir Karabükspor, bu maçın hazırlıklarına başladı.

Hasan Doğan Spor Tesisleri'nde teknik direktör Taner Öcal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık iki saat sürdü.

Isınma koşuları ve kondisyon ağırlıklı çalışmaların yapıldığı idman, yarı sahada oynanan maçla sona erdi.

Antrenmana, sakatlığı bulunan takım kaptanı Yusuf Akbulut katılmadı.

Teknik direktör Öcal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Elazığspor maçına iyi hazırlanacaklarını ve sahaya kazanmak için çıkacaklarını söyledi.

Üzerilerindeki şansızlığı kırmak istediklerini ifade eden Öcal, "Eğer hakemlerimiz de adil yönetim sergilerlerse ilk galibiyetimize ulaşmak istiyoruz." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 09:22 Kaynak: AA

Elazığspor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İstanbul'un Göbeğinde Pompalı Dehşeti Kamerada Düşme Hattına Yaklaşan Göztepe, Evindeki Performansına Güveniyor

Bir Maçta 20 Gol Yiyen Pro Piacenza, Serie C Liginden Diskalifiye Edildi Demet Akalın, Evine Giren Hırsızın Film Gibi Planını Anlattı!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.2.2019 23:09:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karabükspor'da Elazığspor Maçı Hazırlıkları Başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]