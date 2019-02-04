Karabükspor'da Eskişehirspor Maçı Hazırlıkları Başladı
1 saat önce
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor cumartesi günü sahasında ağırlayacağı Eskişehirspor maçının hazırlıklarına tesislerinde yaptığı antrenmanla başladı.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor
cumartesi günü sahasında ağırlayacağı Eskişehirspor
maçının hazırlıklarına tesislerinde yaptığı antrenmanla başladı. Kırmızı-mavili takım ligin 21. haftasında Dr.Necmettin Şeyhoğlu Stadyumu'nda oynayacağı Eskişehirspor maçının hazırlıklarına Hasan Doğan
Tesisleri'nde akşam üstü gerçekleştirdiği antrenmanla başladı. Teknik Direktör Taner Öcal yönetiminde gerçekleşen antrenmanda takım ısınma hareketlerinin ardından dayanıklılık ve dar alanda oyun çalışması yaptı.
(Fatih
Ünlü/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 10:01 Kaynak: İHA
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