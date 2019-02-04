Son Dakika Haberleri: Karabükspor'da Eskişehirspor Maçı Hazırlıkları Başladı

Karabükspor'da Eskişehirspor Maçı Hazırlıkları Başladı

1 saat önce

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor cumartesi günü sahasında ağırlayacağı Eskişehirspor maçının hazırlıklarına tesislerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Karabükspor'da Eskişehirspor Maçı Hazırlıkları Başladı, System.String[]
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor cumartesi günü sahasında ağırlayacağı Eskişehirspor maçının hazırlıklarına tesislerinde yaptığı antrenmanla başladı. Kırmızı-mavili takım ligin 21. haftasında Dr.Necmettin Şeyhoğlu Stadyumu'nda oynayacağı Eskişehirspor maçının hazırlıklarına Hasan Doğan Tesisleri'nde akşam üstü gerçekleştirdiği antrenmanla başladı. Teknik Direktör Taner Öcal yönetiminde gerçekleşen antrenmanda takım ısınma hareketlerinin ardından dayanıklılık ve dar alanda oyun çalışması yaptı.

(Fatih Ünlü/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 10:01 Kaynak: İHA

Kardemir Karabükspor, Eskişehirspor, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Antalyaspor Maçında Oyundan Alınan Caner Erkin, Sinirlerine Hakim Olamadı Galatasaraylı Taraftarlardan Younes Belhanda'ya Büyük Tepki

Karısı İçin Sipariş Ettiği Bikini Kargosundan 120 Bin Liralık Külçe Altın Çıktı Günlerdir Aranan Kayıp Araç Bulundu, 3 Gencin Cansız Bedenine Ulaşıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.2.2019 23:07:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karabükspor'da Eskişehirspor Maçı Hazırlıkları Başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]