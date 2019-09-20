Karabükspor'da Eyüpspor maçı hazırlıkları tamamlandı
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TFF 2. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor, yarın sahasında karşılaşacağı Eyüpspor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 05:45 Kaynak: İHA
TFF 2. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor, yarın sahasında karşılaşacağı Eyüpspor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Çamlık Sahası'nda Teknik Direktör İsmail Demirci yönetiminde gerçekleşen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma çalışması ve el pası çalışması yaptı. İdman sonrası kırmızı-mavili ekip tesislere geçerek maç saatine kadar kampa girdi. - KARABÜK
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