Son Dakika Haberleri: Karabükspor'da Eyüpspor maçı hazırlıkları tamamlandı
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Karabükspor'da Eyüpspor maçı hazırlıkları tamamlandı

27 dakika önce

TFF 2. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor, yarın sahasında karşılaşacağı Eyüpspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Karabükspor'da Eyüpspor maçı hazırlıkları tamamlandı, System.String[]

TFF 2. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor, yarın sahasında karşılaşacağı Eyüpspor maçının hazırlıklarını tamamladı.


Çamlık Sahası'nda Teknik Direktör İsmail Demirci yönetiminde gerçekleşen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma çalışması ve el pası çalışması yaptı. İdman sonrası kırmızı-mavili ekip tesislere geçerek maç saatine kadar kampa girdi. - KARABÜK

Türkiye Futbol Federasyonu, Kardemir Karabükspor, Eyüpspor, Çamlık, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 05:45 Kaynak: İHA
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