Son Dakika Haberleri: Karabükspor'da Giresunspor Maçı Hazırlıkları Başladı

Karabükspor'da Giresunspor Maçı Hazırlıkları Başladı

1 saat önce

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor pazar günü sahasında ağırlayacağı Giresunspor maçının hazırlıklarına tesislerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Karabükspor'da Giresunspor Maçı Hazırlıkları Başladı, System.String[]
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor pazar günü sahasında ağırlayacağı Giresunspor maçının hazırlıklarına tesislerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Kırmızı-mavili takım ligin 29. haftasında Dr.Necmettin Şeyhoğlu Stadyumu'nda oynayacağı Giresunspor maçının hazırlıklarına Hasan Doğan Tesisleri'nde akşam üstü gerçekleştirdiği antrenmanla başladı. Teknik Direktör İlhan Özer yönetiminde gerçekleşen antrenmanda takım ısınma hareketlerinin ardından dayanıklılık çalışması yaptı. - KARABÜK
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 07:28 Kaynak: İHA
Kardemir Karabükspor, Giresunspor, Spor
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