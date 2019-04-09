Karabükspor'da Giresunspor Maçı Hazırlıkları Başladı
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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor pazar günü sahasında ağırlayacağı Giresunspor maçının hazırlıklarına tesislerinde yaptığı antrenmanla başladı.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor pazar günü sahasında ağırlayacağı Giresunspor maçının hazırlıklarına tesislerinde yaptığı antrenmanla başladı.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 07:28 Kaynak: İHA
Kırmızı-mavili takım ligin 29. haftasında Dr.Necmettin Şeyhoğlu Stadyumu'nda oynayacağı Giresunspor maçının hazırlıklarına Hasan Doğan Tesisleri'nde akşam üstü gerçekleştirdiği antrenmanla başladı. Teknik Direktör İlhan Özer yönetiminde gerçekleşen antrenmanda takım ısınma hareketlerinin ardından dayanıklılık çalışması yaptı. - KARABÜK
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