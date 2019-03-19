Son Dakika Haberleri: Karabükspor'da İki Oyuncuya U18 Milli Takımından Davet

Karabükspor'da İki Oyuncuya U18 Milli Takımından Davet

1 saat önce

Kardemir Karabükspor'da forma giyen Fatih Tultak ve Arda Belen U18 Milli Takım aday kadrosuna davet edildi.

Karabükspor'da İki Oyuncuya U18 Milli Takımından Davet, System.String[]
Kardemir Karabükspor'da forma giyen Fatih Tultak ve Arda Belen U18 Milli Takım aday kadrosuna davet edildi.

U18 Milli Takımı'nın 21 ve 23 Mart 2019 tarihlerinde İrlanda Cumhuriyeti ile TFF Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde oynayacağı hazırlık müsabakalarının aday kadrosuna geçtiğimiz günlerde Spor Toto 1. Lig'den matematiksel olarak düşmesi kesinleşen Kardemir Karabükspor'dan Fatih Tultak ve Arda Belen davet edildi.

Kırmızı mavililerin resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılan görselle beraber, "U18 Milli Takımı'nın 21 ve 23 Mart 2019 tarihlerinde İrlanda Cumhuriyeti ile oynayacağı hazırlık müsabakalarının aday kadrosuna oyuncularımız Fatih Tultak ve Arda Belen davet edildi. Oyuncularımızı tebrik eder, U18 Milli Takımı'na başarılar dileriz" ifadelerine yer verdi. - KARABÜK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 07:46 Kaynak: İHA

Kardemir Karabükspor, Belen, Fatih, Spor
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