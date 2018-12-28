Son Dakika Haberleri: Karabükspor'da Kamp Çalışmaları Başladı

Karabükspor'da Kamp Çalışmaları Başladı

1 saat önce

Kardemir Karabükspor, devre arası 1. etap kamp çalışmalarına tesislerinde start verdi.

Karabükspor'da Kamp Çalışmaları Başladı, System.String[]
Kardemir Karabükspor, devre arası 1. etap kamp çalışmalarına tesislerinde start verdi. Hasan Doğan Tesisleri'nde Teknik Direktör Taner Öcal yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma ve koordinasyon hareketleriyle ile başlayıp, ana bölümde 5'e 2 top kapma çalışması, son bölümde ise yarım sahada çift kale ile tamamlandı. Kırmızı-mavili ekip 4 Ocak tarihine kadar çalışmalarını Karabük'te sürdürecek ve ardından Antalya'da 2. etap kamp çalışmalarına başlayacak.

(Yasin Erdem/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 07:26 Kaynak: İHA

Hasan Doğan, Kardemir Karabükspor, Güncel
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