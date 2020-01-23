Karabükspor'da kongre iptal edildi - Son Dakika
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Karabükspor'da kongre iptal edildi

7 saat önce

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Kardemir Karabükspor'un yarın yapılacak olan olağanüstü genel kurulunun iptal edildiği bildirildi.

Karabükspor'da kongre iptal edildi, System.String[]

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Kardemir Karabükspor'un yarın yapılacak olan olağanüstü genel kurulunun iptal edildiği bildirildi.


Karabükspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "24.01.2020 Cuma günü gerçekleşecek olan olağanüstü kongremiz için bugün Yönetim Kurulu olarak yaptığımız değerlendirmeler de göz önüne alınarak; 'Karabük'te bir oluşum var, Karabükspor'a talipler' sözleri üzerine alınan olağanüstü kongre kararımızı iptal ettik. Bunun yanında bugün Kayyım devir işlemleri için de Valimiz ile bir görüşme yapmak istiyoruz. Bu aşamada kulübümüz yönetimini alacak bir oluşum çıkmadığı için iptal ettiğimiz kongremiz ileriki tarihlerde bir oluşum söz konusu olursa tekrar alacağımız karar ile kongreye de gidilebileceğini ifade ederiz" denildi. - KARABÜK

Türkiye Futbol Federasyonu, Kardemir Karabükspor, Karabükspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 04:20 Kaynak: İHA
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