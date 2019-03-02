Karabükspor'da Olağanüstü Kongre Ertelendi

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor'da yapılması gereken olağanüstü kongre yeterli çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle ertelendi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor'da yapılması gereken olağanüstü kongre yeterli çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle ertelendi.



Kardemir Karabükspor yönetiminin geçtiğimiz haftalarda aldığı karar ile Vali Nafiz Kayalı Gençlik Merkezi Salonu'nda yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında yeterli çoğunluğun sağlanamamasından dolayı kongre, 9 Mart 2019 tarihine ertelendi.



Kongrenin mevcut üyelerin çoğunluğunun katılımı ile 9 Mart'ta aynı salonda yapılacağı belirtildi. - KARABÜK

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