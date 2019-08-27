Son Dakika Haberleri: Karabükspor'da Sivas Belediyespor maçı çalışmaları başladı
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Karabükspor'da Sivas Belediyespor maçı çalışmaları başladı

1 saat önce

TFF 2. Lig'in ilk haftasında 1 Eylül Pazar günü deplasmanda Sivas Belediyespor ile karşılaşacak Kardemir Karabükspor, maçın hazırlıklarına başladı.

Karabükspor'da Sivas Belediyespor maçı çalışmaları başladı, System.String[]

TFF 2. Lig'in ilk haftasında 1 Eylül Pazar günü deplasmanda Sivas Belediyespor ile karşılaşacak Kardemir Karabükspor, maçın hazırlıklarına başladı.


TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Kardemir Karabükspor, 1 Eylül Pazar günü deplasmanda oynayacağı Ümraniyespor maçının hazırlıklarına tesislerinde yaptığı antrenmanla başladı. Teknik Direktör İsmail Demirci yönetiminde gerçekleşen antrenmanda takım ısınma hareketlerinin ardından anaerobik çalışma, pas çalışması ve dar alan oyun çalışması yaptı. - KARABÜK

Türkiye Futbol Federasyonu, Eylül, Sivas, Spor

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 01:38 Kaynak: İHA
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