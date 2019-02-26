Karabükspor'da Ümraniyespor Maçı Çalışmaları Başladı
43 dakika önce
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor, 3 Mart Pazar günü deplasmanda oynayacağı Ümraniyespor maçının hazırlıklarına tesislerinde yaptığı antrenmanla başladı.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor
, 3 Mart Pazar günü deplasmanda oynayacağı Ümraniyespor maçının hazırlıklarına tesislerinde yaptığı antrenmanla başladı.
Kırmızı-mavililer ligin 24. haftasında deplasmanda Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynayacağı Ümraniyespor maçının hazırlıklarına iki günlük iznin ardından Çamlık
Sahası'nda akşam üstü gerçekleştirdiği antrenmanla başladı.
Teknik Direktör Taner Öcal yönetiminde gerçekleşen antrenmanda takım ısınma hareketlerinin ardından kondisyon ve pas çalışması yaptı. Sezer Gündüz, Fatih
Tultak ve Arda Belen
antrenmanda yer almadı. - KARABÜK
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 08:35 Kaynak: İHA
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