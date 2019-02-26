Son Dakika Haberleri: Karabükspor'da Ümraniyespor Maçı Çalışmaları Başladı

Karabükspor'da Ümraniyespor Maçı Çalışmaları Başladı

43 dakika önce

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor, 3 Mart Pazar günü deplasmanda oynayacağı Ümraniyespor maçının hazırlıklarına tesislerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Karabükspor'da Ümraniyespor Maçı Çalışmaları Başladı, System.String[]
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor, 3 Mart Pazar günü deplasmanda oynayacağı Ümraniyespor maçının hazırlıklarına tesislerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Kırmızı-mavililer ligin 24. haftasında deplasmanda Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynayacağı Ümraniyespor maçının hazırlıklarına iki günlük iznin ardından Çamlık Sahası'nda akşam üstü gerçekleştirdiği antrenmanla başladı.

Teknik Direktör Taner Öcal yönetiminde gerçekleşen antrenmanda takım ısınma hareketlerinin ardından kondisyon ve pas çalışması yaptı. Sezer Gündüz, Fatih Tultak ve Arda Belen antrenmanda yer almadı. - KARABÜK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 08:35 Kaynak: İHA

Kardemir Karabükspor, Yenikadinda Gösterme, Spor
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