Karabükspor'da Vanspor maçı hazırlıkları başladı
38 dakika önce
TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Kardemir Karabükspor, pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Vanspor maçının hazırlıklarına başladı.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 06:51 Kaynak: İHA
TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Kardemir Karabükspor, pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Vanspor maçının hazırlıklarına başladı.
Hasan Doğan Tesisleri'nde yardımcı antrenör Burhan Baygın yönetiminde gerçekleşen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından kuvvet çalışması ve dar alanda oyun çalışması yaptı.
U-19 milli takımda bulunan Fatih Tultak ve Cihan Aydın antrenmanda yer almadı. - KARABÜK
TFF heyetinden A Milli Takımımıza tam destek Eşlerine not bırakıp evlerini terk eden iki kardeş, ortadan kayboldu Fenerbahçe'de Mehmet Ekici şoku! TFF'ye bildirilmedi İngilizlerden Vedat Muriç'e büyük övgü!