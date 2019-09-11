Son Dakika Haberleri: Karabükspor'da Vanspor maçı hazırlıkları başladı
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Karabükspor'da Vanspor maçı hazırlıkları başladı

38 dakika önce

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Kardemir Karabükspor, pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Vanspor maçının hazırlıklarına başladı.

Karabükspor'da Vanspor maçı hazırlıkları başladı, System.String[]

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Kardemir Karabükspor, pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Vanspor maçının hazırlıklarına başladı.


Hasan Doğan Tesisleri'nde yardımcı antrenör Burhan Baygın yönetiminde gerçekleşen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından kuvvet çalışması ve dar alanda oyun çalışması yaptı.


U-19 milli takımda bulunan Fatih Tultak ve Cihan Aydın antrenmanda yer almadı. - KARABÜK

Türkiye Futbol Federasyonu, Kardemir Karabükspor, Hasan Doğan, Spor

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 06:51 Kaynak: İHA
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