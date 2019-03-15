Son Dakika Haberleri: Karabükspor'da Yeni Teknik Direktör İlhan Özer

Karabükspor'da Yeni Teknik Direktör İlhan Özer

35 dakika önce

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor'da Taner Öcal'dan boşalan teknik direktörlük görevine İlhan Özer getirildi.

Karabükspor'da Yeni Teknik Direktör İlhan Özer, System.String[]
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor'da Taner Öcal'dan boşalan teknik direktörlük görevine İlhan Özer getirildi.

Karabükspor'un tesislerinde gerçekleştirilen imza törenine kulübün asbaşkanı Necati Kodoloğlu, profesyonel futbol şube sorumlusu Atilla Burgaz ve teknik direktör İlhan Özer katıldı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Teknik direktör İlhan Özer ile Metin Türker Tesisleri toplantı salonunda asbaşkanımız Necati Kodoloğlu ve profesyonel futbol şube sorumlumuz Atilla Burgaz'ın katılımlarıyla gerçekleşen tören ile sezon sonuna kadar resmi sözleşme imzalanmıştır" ifadeleri yer aldı.

İlhan Özer daha önce uzun yıllar Karabükspor'da forma giymiş, Karabükspor'un gençlik gelişim teknik sorumlusu yapmış ve geçmiş dönemlerde de A takımın teknik ekibinde görev yapmıştı. - KARABÜK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 01:57 Kaynak: İHA

Kardemir Karabükspor, Karabükspor, Spor
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