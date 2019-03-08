Karabükspor'da Yüksel Yeniden Aday

Kardemir Karabükspor Başkanı Mehmet Yüksel, başkanlığa aday olduğunu açıkladı.





Kardemir Karabükspor Başkanı Mehmet Yüksel, başkanlığa aday olduğunu açıkladı.



Spor Toto 1'inci Lig'de son sırada bulunan ve yarın olağanüstü kongreye gidecek olan Kardemir Karabükspor'un başkanı Mehmet Yüksel, yeniden aday oldu. Amaçlarının kulübün tasfiye olması olmadığını belirten Yüksel, "Kulübün kayyuma gitmesinin uygun olacağını düşünüyordum. Fakat kentin ileri gelenleriyle görüştüğümde kayyuma gidildiğinde kulübü tasfiye edeceklerini beyan ettiler. Bizim amacımız kulübün tasfiye olması, kapanması değil, ayakta kalıp mücadelesine devam etmesi yönünde olduğundan dolayı tekrar başkanlığa adayım." dedi.



- K

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