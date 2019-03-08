Son Dakika Haberleri: Karabükspor'da Yüksel Yeniden Aday

Karabükspor'da Yüksel Yeniden Aday

21 dakika önce

Kardemir Karabükspor Başkanı Mehmet Yüksel, başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

Karabükspor'da Yüksel Yeniden Aday, System.String[]


Kardemir Karabükspor Başkanı Mehmet Yüksel, başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

Spor Toto 1'inci Lig'de son sırada bulunan ve yarın olağanüstü kongreye gidecek olan Kardemir Karabükspor'un başkanı Mehmet Yüksel, yeniden aday oldu. Amaçlarının kulübün tasfiye olması olmadığını belirten Yüksel, "Kulübün kayyuma gitmesinin uygun olacağını düşünüyordum. Fakat kentin ileri gelenleriyle görüştüğümde kayyuma gidildiğinde kulübü tasfiye edeceklerini beyan ettiler. Bizim amacımız kulübün tasfiye olması, kapanması değil, ayakta kalıp mücadelesine devam etmesi yönünde olduğundan dolayı tekrar başkanlığa adayım." dedi.

- K

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 11:28 Kaynak: DHA

Mehmet Yüksel, Kardemir Karabükspor, Spor
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