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Karabükspor'dan Bandırmaspor'a otobüs jesti!

19 dakika önce

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 10. hafta maçında bugün Kardemir Karabükspor'la karşılaşan Bandırmaspor'un kafilesini taşıyan otobüs, yolda arızalandı.

Karabükspor'dan Bandırmaspor'a otobüs jesti!, System.String[]

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 10. hafta maçında bugün Kardemir Karabükspor'la karşılaşan Bandırmaspor'un kafilesini taşıyan otobüs, yolda arızalandı. Olaydan haberdar olan Kardemir Karabükspor yönetimi, kendi takım otobüsünü göndererek, Bandırmaspor'un Karabük'e gelmesini sağladı.


Kardemir Karabükspor'un yaptığı jest üzerine Bandırmaspor Kulübü, sosyal medya hesabından rakibine teşekkür mesajı yayımladı.


"Gerçek Dost Yarı Yolda Bırakmaz!" başlığıyla paylaşılan mesajda, "Maç için yolculuğumuz esnasında, aracımızın arızalanmasının ardından, kendi takım otobüsünü yollayan Kardemir Karabükspor'a sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. İyi niyet ve samimiyetini tekrar gösteren Karabükspor camiasının bu yardımını unutmayacağız. Dostça bir karşılaşma olması dileği ile" denildi.


Kardemir Karabükspor da Bandırmaspor'un yaptığı paylaşımı sosyal medya hesaplarından paylaşarak, "Kardemir Karabükspor camiası olarak rekabeti daima 'dostça' yapmaya önem veriyor ve bu hususta gayret gösteriyoruz. Samimi ve dostça yaklaşımlarından dolayı Bandırmaspor camiasına teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.


Kardemir Karabükspor Kulübü Başkanı Mehmet Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sporda dostluğun önemli olduğunu söyledi.


Maçların geçici, dostlukların kalıcı olduğunu belirten Yüksel, Bandırmaspor'a geçmiş olsun dileklerini iletti.


Bu arada, iki takım arasında oynanan karşılaşmayı Bandırmaspor 3-0 kazandı.


Kardemir Karabükspor, Karabükspor, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 04:24 
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