Karabükspor'dan maaşlarını alamayan eski çalışanlar eylem yaptı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Kardemir Karabük spor'un eski çalışanları maaş ve tazminatlarını alamadıkları için kulüp önünde eylem yaptı.



Kırmızı-mavili ekipten işten çıkarılan çalışanlar, maaşları ile tazminatları için kendilerine verilen senetlerinin tarihlerinin geçmesine rağmen, ödemelerin yapılmamasına tepki gösterdi. Mağdur olduklarını ve verilen senetlerin ödenmediğini belirten eski çalışanlar kulüp binası önünde toplandı. Gurup adına konuşan Semra Çetin, kulüpte 25 yıl çalıştığını söyledi.



Mağdur olduklarını ifade eden Çetin, "Bizler 31 Mayıs 2019 tarihi itibariyle Karabükspor bünyesinde çalışan 45 kişi Başkan Mehmet Yüksel tarafından işi sona erdirilen kişileriz. Çalıştığımız yılların tazminatlarını miktarlarını senet vererek işlerimize son verildi. Zaten büyük çoğunluğumuzun askeri ücretle çalışan emekçi bu insanlar senetleri ödenmediği için mağdur oldular. Mehmet Yüksel başkanın daha önce basın toplantılarında 'çalışanlarla helalleştik, işlerini hallettik, ücretlerini ödedik' gibi algı oluşturması toplumda bütün çalışanların tazminatlarını ödediği intibasını doğuruyor. Halbuki, bu senetlerin büyük bir kısmını ödemedi. Bizlerin Mehmet Yüksel başkandan ve yönetiminden isteğimiz bütün bu çalışanlara vermiş olduğu senetleri en kısa zamanda ödeyip Karabükspor Başkanı'na yakışır bir şekilde sözünde durmasını istiyoruz. Aksi takdirde Karabük halkı ve spor kamuoyu için güvensizliğe neden olmaktadır. Bu insanların umutları ile oynanmasın ayıptır günahtır" diye konuştu.



Kulüpte 10 yıl altyapı sorumlusu olarak çalıştığını aktaran Ümit Kansızoğlu ise kendilerine verilen senetlerin başka bir isimle verildiğini belirtti.



Senette yazan ismin yıllar önce ticari faaliyetlerinin durduğunu öğrendiklerini anlatan Kansızoğlu, "Bu senetler için aradığımızda ödemeyeceğini söyledi. Aynı şekilde Mehmet Yüksel'e telefonlarla, mesajlarla ulaştık. Maalesef bizlere olumlu bir şekilde dönüş yapmadı. Çoğu arkadaşımız mağdur oldu. Evine icralar gelenler, elektriği kesilenler oldu. Bizlerin bu mağduriyetinin en kısa zamanda giderilmesini istiyoruz" dedi.



Açıklamanın ardından kalabalık sorunsuz bir şekilde kulüp binası önünden dağıldı. - KARABÜK