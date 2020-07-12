Karabükspor'dan TFF'ye küme düşürülme tepkisi - Son Dakika

Karabükspor'dan TFF'ye küme düşürülme tepkisi

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Kardemir Karabükspor, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) kendileri hakkında alınan küme düşürme kararına tepki gösterdi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Kardemir Karabük spor, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) kendileri hakkında alınan küme düşürme kararına tepki gösterdi.

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TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Kardemir Karabükspor resmi sosyal medya hesaplarından, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun 8 Temmuz 2020 tarihinde Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirdiği toplantıda liglerin akıbeti konusunda aldığı kararlar arasında kendilerinin matematiksel olarak düşürülme kararına tepki gösterdi.


Kırmızı-mavili ekip sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kulübün geçmişinden bahseden kısa yazının ardından TFF'nin açıkladığı kararlarda sadece kendilerinin düşürülmemesi gerektiğini ve alınan bu karara hukuki yönden de itiraz edeceklerini duyurdu.


Kardemir Karabükspor'un resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşım şu şekilde:


"Türk sporunda 1938 yıllarından itibaren isim duyuran kulübümüz birçok başarıya imza atmıştır. Futbol alanında; 10 sezon Süper Lig'e ve UEFA Avrupa Ligi'ne katılım sağlamıştır. Asla pes etmeyen her zaman Play-Off kapsamında mücadele eden şanlı tarihli kulübümüz aşağıda açıklayacağımız sebepler ile mücadele mecralarına bir yenisini eklemiştir. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu 08/07/2020 tarihinde Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde bir toplantı gerçekleştirmiştir. Toplantı sonucunda duyurduğu kararla TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Şanlıurfaspor, Kırmızı Grup'ta Kardemir Karabükspor, TFF 3. Lig 1. Grup'ta Tokatspor A.Ş. ve Manisaspor takımları matematiksel olarak kümeye düşürülmüştür. 2019/2020 sezonu TFF 2. Lig müsabakaları statüsünde 3. maddesinde müsabaka sistemi konu başladığında 1, 2, 3 ve 4'üncü bentleri irdelenmelidir. Madde hükmü gereğince hangi takımın küme düşüp hangi takımın lige yükseleceği açıkça belirtilmiştir. Hal böyle iken kulübümüz Kardemir Karabükspor matematiksel olarak düşürülmüş olup ancak düşmesi gereken 16. ve 17. sıradaki kulüpler düşürülmemiştir. Pandemiden dolayı müsabakalar ertelenmiştir. 34 haftadan oluşan ancak 26. hafta dahil müsabakalar gerçekleşmiş olup 26. haftaya kadar olan puanlarımız ortadadır. Matematiksel olarak düşmeyi kabul etmiyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu 08/07/2020 tarihinde aldığı "Kardemir Karabükspor matematiksel olarak kümeye düşürülmüştür" kararını hukuka, eşitliğe ve vicdana uygun bulmayıp; almış olduğu karara itiraz ediyoruz. Ayrıca 08/07/2020 tarihinde aldığı karar ile 2019/2020 sezonu TFF 2. Lig müsabakaları statüsünde 3. maddesinde müsabaka sistemi konu başlığında 1. 2. 3. ve 4. bentleri görmezden gelinmiştir. Kulübümüz Kardemir Karabükspor'un haklarını hukukun öngördüğü şekilde sonuna kadar savunacağız! Kulübümüzün yönetim kurulu olarak; TFF'nin almış olduğu karara karşı hukuki sürece başlayacağımızı, hakkımızı yasal zeminde arayacağımızı spor kamuoyuna ilan ediyoruz." - KARABÜK

Türkiye Futbol Federasyonu, Kardemir Karabükspor, Riva, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 14:48 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Karabükspor'dan TFF'ye küme düşürülme tepkisi - Son Dakika Spor
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