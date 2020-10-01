Karabükspor davasında savcılık iddianamesi tamamlandı - Son Dakika

Karabükspor davasında savcılık iddianamesi tamamlandı

TFF 2. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor'da yolsuzluk yapıldığı iddialarına ilişkin Karabük Cumhuriyet Savcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında iddianame hazırlandı.

Karabükspor davasında savcılık iddianamesi tamamlandı, System.String[]

TFF 2. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor'da yolsuzluk yapıldığı iddialarına ilişkin Karabük Cumhuriyet Savcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında iddianame hazırlandı.

İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçiliği tarafından hazırlanan raporda, Kardemir Karabükspor Kulübü Derneği'nin yaklaşık 7.5 milyon avro ve 2.5 Milyon TL zarara uğratıldığı tespit edildiğinden kulüp eski başkanlarından Hikmet Ferudun Tankut ve Hakan Yılmaz, eski CEO Hakan Ayvaz ve eski Futbol Şube sorumlusu Tolga Gül ile menajerler Bayram Uğurlu, Özgür Batuhan Sarıbal, Pertev Öngüner'in cezalandırılması istendi.

Karabük Cumhuriyet Savcısı, iddianamesinde, Hikmet Ferudun Tankut, Hakan Yılmaz, Tolga Gül, Bayram Uğurlu, Özgür Batuhan Sarıbal ve Pertev Öngüner'e hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma, Hakan Ayvaz'a ise hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma ve resmi belgede sahtecilik iddialarıyla dava açtı.

Cumhuriyet Savcısı tarafından hazırlanan iddianamede Hikmet Ferudun Tankut'un başkanlığı döneminde, futbolcularla yapılan muvazaalı sözleşmeler sonucu derneğin toplamda 605 bin avro ile kişisel giderler ve ihtiyaç dışı harcamalarla kulübü 853 bin 847 TL zarara uğratıldığı denetçi raporları tarafından tespit edildiği ifade edildi.

İddianamede ayrıca, kulüp CEO'su Hakan Ayvaz'ın ise İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçiliği rapoları ile jandarma kriminal tespit edilen ve bazı menajerlere verildiği ve hangi amaçla düzenlendiği tespit edilmeyen 59 çeki kendisinin ciro ederek 3 milyon 507 bin avro ile 152 bin TL tahsil ettiği, bu çeklerin 1 milyon 204 bin 500 avro'sunun Ferudun Tankut ve Hakan Yılmaz tarafından düzenlendiği, 1 milyon 985 bin avrosunun ise Tankut ve Tolga Gül tarafından düzenlendiği tespit edildiği, ayrıca harcama belgesi olmadan deplasman gideri açıklamasıyla 1 milyon 623 bin 150 TL parayı tahsil ederek kendi uhdesine geçirmek suretiyle kulübü zarara uğrattığı belirtildi.

Öte yandan menajerlik lisansı ve menajerlik sıfatı olmadığı tespit edilen Bayram Uğurlu, Özgür Batuhan Sarıbal ve Pertev Öngüner'in futbolculara yazılan toplam mali değeri 3 milyon 495 bin 402 avroluk 71 adet çeki kendilerinin ciro edilerek tahsil edildiği raporlarla tespit edildiği bunun hayatın olağan akışına ters olacak şekilde futbolcuların aldığı bedellerin fazla miktarının aynı üç menajerde toplanmış olmasının dernek zararına muvazaalı sözleşme olduğunu anlaşıldığı kaydedildi.

Cumhuriyet Savcısı dosya kapsamında şüphelilerin 'Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma' ve 'Resmi Belgede sahtecilik' suçlarının birden farklı zaman diliminde zincirleme şekilde işlendiğinin sabit olduğundan kamu adına cezalandırılmasını talep etti.

(Yasin Erdem/İHA)

Karabükspor davasında savcılık iddianamesi tamamlandı

Kardemir Karabükspor, Cumhuriyet Savcısı, Türk Lirası, Karabük, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 19:52 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Karabükspor davasında savcılık iddianamesi tamamlandı - Son Dakika Spor

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