Karabükspor, Elazığspor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında yarın sahasında Tetiş Yapı Elazığspor
ile karşılaşacak Kardemir Karabükspor
, hazırlıklarını tamamladı. Hasan Doğan
Spor Tesisleri'nde teknik direktör Taner Öcal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık iki saat sürdü.
Isınma koşuları ile koordinasyon ağırlıklı çalışmaların yapıldığı idman, şut ve taktik denemeleriyle sona erdi.
Sakatlığı nedeniyle antrenmana katılamayan takım kaptanı Yusuf Akbulut
, yarınki maçta da görev alamayacak.
Antrenmanın ardından Metin Türker Tesisleri'ne geçen kafile, burada kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.
Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak müsabakada hakem Murat Erdoğan düdük çalacak.
Kulüp başkanı Mehmet Yüksel
, AA muhabirine yaptığı açıklamada, artık 3 puanla tanışmanın vaktinin geldiğini, bunu yarınki maçta gerçekleştirmek istediklerini söyledi.
Her şeye rağmen takımın yanında olduklarını belirten Yüksel, taraftarları maça davet ederek, genç oyuncuları yalnız bırakmamalarını istedi.