Karabükspor, Elazığspor Maçına Hazır
54 dakika önce
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor, yarın evinde oynayacağı TY Elazığspor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor
, yarın evinde oynayacağı TY Elazığspor
maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.
Karabükspor, Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadyumu'nda oynayacağı Elazığspor maçının hazırlıklarını Hasan Doğan
Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör Taner Öcal yönetiminde gerçekleşen idmanda futbolcular ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma ve koordinasyon çalışması yaptı. - KARABÜK
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 04:51 Kaynak: İHA
Trabzonspor, Göztepe'yi 3-1 Mağlup Etti
Göztepe Maçının Yıldızı Abdülkadir Parmak, Kuzeninin Kansere Yakalandığını Açıkladı
Atletico Madrid Forması Giyen Filipe Luis, Sezon Sonunda Barcelona'ya Transfer Olacak
Diego Simeone, Yaptığı Hareket Nedeniyle Özür Diledi