Son Dakika Haberleri: Karabükspor, Elazığspor Maçına Hazır

Karabükspor, Elazığspor Maçına Hazır

54 dakika önce

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor, yarın evinde oynayacağı TY Elazığspor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Karabükspor, Elazığspor Maçına Hazır, System.String[]
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor, yarın evinde oynayacağı TY Elazığspor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Karabükspor, Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadyumu'nda oynayacağı Elazığspor maçının hazırlıklarını Hasan Doğan Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör Taner Öcal yönetiminde gerçekleşen idmanda futbolcular ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma ve koordinasyon çalışması yaptı. - KARABÜK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 04:51 Kaynak: İHA

Kardemir Karabükspor, Elazığspor, Karabükspor, Spor
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