Son Dakika Haberleri: Karabükspor - Elazığspor Maçının Ardından - Öcal ve Altın - Karabük

Karabükspor - Elazığspor Maçının Ardından - Öcal ve Altın - Karabük

1 saat önce

Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında sahasında Tetiş Yapı Elazığspor'a 3-1 mağlup olan Kardemir Karabükspor'un teknik direktörü Taner Öcal, yollarına devam edeceklerini söyledi.

Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında sahasında Tetiş Yapı Elazığspor'a 3-1 mağlup olan Kardemir Karabükspor'un teknik direktörü Taner Öcal, yollarına devam edeceklerini söyledi.

Öcal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, iyi mücadele ettiklerini belirtti.

Tetiş Yapı Elazığspor'u iyi analiz ettiklerini ve galip gelmek için maça çıktıklarını ifade eden Öcal, "İyi başladık maça Baskı kurduk ama ummadığımız anda gol yedik. Gardımız düşmedi, oyuna devam ettik, tempolu oynadık, iyi pas yaptık. Spor Toto 1. Lig seviyesini bu maçta oyuncularım yakaladı diye düşünüyorum. Oyunsal anlamda da iyiydik, bireysel hatadan gol oldu. İkinci yarıya iyi başladık duran toptan gol yedik, olur bunlar. Bu çocuklar gerçekten kapasitelerinin çok üstünde oynuyorlar. Bugünde iyi oynadılar, iyi baskı kurduk. Goller de atabilirdik, birçok pozisyonumuz vardı. Yolumuza devam edeceğiz. Ben genç futbolcularıma teşekkür ediyorum. İnşallah seneye çocuklar bu takımı layık olduğu yere çıkarırlar." diye konuştu.

Tetiş Yapı Elazığspor cephesi

Tetiş Yapı Elazığspor Teknik Direktörü Erhan Altın da Antalya'da kamp yaptıklarını, oyuncuların istek ve arzularının galibiyeti kendilerine getirdiğini ifade etti.

6 haftadır kazanamadıklarını ve yeni toplanan bir takım olduğunu aktaran Altın, şunları kaydetti:

"Kısa süreçte buraya kadar geldik. İnanıyorum ki bundan sonra futbolcularımla daha çalışan arkadaşlarımız var onların da katılmalarıyla layık olduğumuz yere geleceğiz. Rakiplerimizin kayıpları da bizleri moral ve motivasyon olarak yükseltti. 9 kişi kalmanın psikolojisiyle geri çekildik, galibiyeti korumak adına. Buradan ihtiyacımız olan, bizi bir yere taşıyabilecek, moral ve motivasyon olarak yükseltecek üç puanı aldığımız için çok mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 04:55 Kaynak: AA

Kardemir Karabükspor, Elazığspor, Spor
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