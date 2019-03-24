Karabükspor Eski Güzel Günlerine Dönecektir"
54 dakika önce
Kardemir Karabükspor Kulübü Başkanı Mehmet Yüksel, Spor Toto 1. Lig'den düşmelerinin kesinleştiğini hatırlatarak, "Karabükspor bir markadır ve hep öyle kalacaktır.
Kardemir Karabükspor
Kulübü Başkanı Mehmet Yüksel
, Spor Toto 1. Lig'den düşmelerinin kesinleştiğini hatırlatarak, "Karabükspor bir markadır ve hep öyle kalacaktır. Yeniden eski güzel günlerine dönecektir." dedi.
Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kulübün zor bir süreçten geçtiğini, güçlükle ayakta durduğunu söyledi.
Hiç bir destek göremediklerini ifade eden Yüksel, "Yönetim hataları kulübü bu günlere getirdi. Ben ve 3-5 arkadaşımız omuz verdik ve takımı maçlara çıkartmaya gayret ediyoruz. Seneye artık 2. Lig'de mücadele edeceğiz. Şimdiden hazırlıklarımızı ve planlarımızı yeniden 1. Lig için yapıyoruz. Karabükspor bir markadır ve hep öyle kalacaktır. Yeniden eski güzel günlerinde dönecektir. Yeter ki sahip çıkılsın." diye konuştu.
Öte yandan kırmızı-mavili ekip, 2 Nisan Salı günü sahasında oynayacağı Adanaspor
maçının hazırlıklarını teknik direktör İlhan Özer yönetiminde Hasan Doğan
Spor Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.
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Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 07:24 Kaynak: AA
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