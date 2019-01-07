Karabükspor Hazırlık Maçında Berabere Kaldı
1 saat önce
Devre arası hazırlıklarını Antalya Belek'te sürdüren Kardemir Karabükspor, oynadığı ilk hazırlık maçında Hekimoğlu Trabzon ile 2-2 berabere kaldı.
Devre arası hazırlıklarını Antalya Belek
'te sürdüren Kardemir Karabükspor
, oynadığı ilk hazırlık maçında Hekimoğlu Trabzon
ile 2-2 berabere kaldı.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor 2. etap kamp çalışmaları kapsamında kamp yaptığı otelin sahasında TFF
3. Lig ekiplerinden Hekimoğlu Trabzon ile karşı karşıya geldi. İlk devre Hekimoğlu Trabzon'un 2-1 üstünlüğü ile sona ererken, Karabükspor müsabakadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Kırmızı-mavili takımın gollerini Yusuf Akbulut
ve Arif Bostancı kaydetti.
Karabükspor 2. etap kamp çalışmaları kapsamında 2 hazırlık maçı daha oynayacak. - KARABÜK
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 08:49 Kaynak: İHA
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