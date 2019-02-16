Karabükspor, Osmanlıspor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
33 dakika önce
Spor Toto 1.Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor pazar günü Osmanlı Stadı'nda oynayacağı Osmanlıspor maçının hazırlıklarını tesislerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Spor Toto 1.Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor
pazar günü Osmanlı Stadı'nda oynayacağı Osmanlıspor maçının hazırlıklarını tesislerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Kardemir Karabükspor ligin 22. haftasında Ankara
'da Osmanlı Stadı'nda oynayacağı Osmanlıspor maçının hazırlıklarını Hasan Doğan
Tesisleri'nde sabah saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör Taner Öcal yönetiminde gerçekleşen antrenmanda takım ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma çalışması ve koordinasyon çalışması yaptı.
Kırmızı mavililer öğle saatlerinde kara yolu ile Ankara'ya hareket edecek. - KARABÜK
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 12:51 Kaynak: İHA
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