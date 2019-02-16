Son Dakika Haberleri: Karabükspor, Osmanlıspor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Karabükspor, Osmanlıspor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

33 dakika önce

Spor Toto 1.Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor pazar günü Osmanlı Stadı'nda oynayacağı Osmanlıspor maçının hazırlıklarını tesislerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Karabükspor, Osmanlıspor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı, System.String[]
Spor Toto 1.Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor pazar günü Osmanlı Stadı'nda oynayacağı Osmanlıspor maçının hazırlıklarını tesislerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Kardemir Karabükspor ligin 22. haftasında Ankara'da Osmanlı Stadı'nda oynayacağı Osmanlıspor maçının hazırlıklarını Hasan Doğan Tesisleri'nde sabah saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör Taner Öcal yönetiminde gerçekleşen antrenmanda takım ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma çalışması ve koordinasyon çalışması yaptı.

Kırmızı mavililer öğle saatlerinde kara yolu ile Ankara'ya hareket edecek. - KARABÜK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 12:51 Kaynak: İHA

Kardemir Karabükspor, Spor
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