Karabükspor soruşturmasında eski kulüp başkanlarının ifadeleri alındı - Son Dakika

Karabükspor soruşturmasında eski kulüp başkanlarının ifadeleri alındı

Misli.com 2. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor'da yolsuzluk yapıldığı iddialarına ilişkin Karabük Cumhuriyet Savcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında eski kulüp başkanlarından Feridun Tankut, Mustafa Yolbulan ve Hakan Yılmaz'ın ifadeleri alındı.

Karabükspor soruşturmasında eski kulüp başkanlarının ifadeleri alındı, System.String[]

Misli.com 2. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor'da yolsuzluk yapıldığı iddialarına ilişkin Karabük Cumhuriyet Savcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında eski kulüp başkanlarından Feridun Tankut, Mustafa Yolbulan ve Hakan Yılmaz'ın ifadeleri alındı.

Yolsuzluk ve kulübü zarar uğratmaktan dolayı Dernek Denetçileri tarafından hazırlanan raporlar sonucu Karabük Cumhuriyet Savcılığı'nca başlatılan soruşturma genişletildi.

Karabük Cumhuriyet Savcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında geçtiğimiz haftalarda SEGBİS üzerinden ifadeleri alınan kulübün eski CEO'su Hakan Ayvaz ile menajer Bayram Uğurlu 'Resmi belgede sahtecilik' ve 'Hizmette görevi kötüye kullanma' suçlanması tutuklanmış, avukatların üst mahkemeye itirazı sonucu Ayvaz, cezaevinden tahliye edilerek ev hapsine alınmıştı.

"Kulüp başkanlarının ifadeleri alındı"

Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında eski kulüp başkanlarından Feridun Tankut SEGBİS aracılığı ile, Mustafa Yolbulan ve Hakan Yılmaz ise savcılığa gelerek ifade verdi.

Üst sınırı en az 5 yıl hapis cezası gerektiren suçlardan dolayı soruşturmanın yürütüldüğü dosya kapsamında ifade veren Tankut, kendisinin kulübe siyasi büyüklerin ve Karabük'ün önde gelenlerin daveti ile başkanlık yaptığını belirterek, "Kulübe geldiğim dönemde Hakan Ayvaz kulüpte CEO olarak görev yapıyordu. Ayvaz'ın genel tutumlarından ve işlerinden memnun değildim. Aramızda iş konularında sıkıntı yaşanırdı. Mali konuların kontrolü ondaydı. Yabancı menajer ödemeleri ile ilgili hiç bilgim olmadı. Kulübe geldiğimde geçmiş yıllardan ödenmeyen vergi borçları ve futbolcu borçlarını öğrendim. Hatta Mustafa Yolbulan'a 51 milyon borç olduğunu söylemişti ancak borcun 73 milyon lira olduğunu öğrendim. Mali konular bana intikal etmiyordu bu sebeple yüksek menajer ödemelerini Hakan Ayvaz'a soramadım ve aramızdaki sıkıntılar bu sebeple baş göstermişti" dediği öğrenildi.

Geçtiğimiz hafta 'Hizmette görevi kötüye kullanma' suçlaması ile tutuklanan Bayram Uğurlu ile aralarındaki ilişkiler ve para trafiği yönündeki kendisine yönetilen soruları da cevaplandıran Tankut, kendisini 22 yıldır tanıdığını ifade ederek, " Kendisine kulüpten ödeme yapılmadı. Ben menajerlerin ne kadar ücret aldıklarını bilmem. Bunlara verilen çeklerle ilgili bilgim yok. Bunlar futbolcu ve menajeri bağlayan hususlar. Benim imzaladığım çeklerde ikinci imzaları kimin attığını bilmiyorum. Kalem kalem hangi ödemeler yapıldığını mali işlere bakan Hakan Ayvaz ilgileniyordu." dedi.

1 milyon 500 bin Euro'luk futbolcu araştırma ödemesi

Denetçi raporlarında kulübün kasasından yapılan ödemelerinde sorulduğu Ferudun Tankut, ifadesinde şu sözlere yer verdi:

"Futbolcu araştırması adı altında yapılan 1 milyon 500 Euro'luk ödemelerden haberim yok ve böyle bir şey hatırlamıyorum. Futbolcu araştırması olarak kendim bizzat oyuncuları izleyerek seçerim. Bu ödemeler Karabükspor için çok astronomik ödemelerdir. Bizim dönemimizde yapılan menajerlik ödemeleri şeffaf bir şekilde kayıtlara geçmiştir. Diğer kulüpler futbolcu gideri ile menajer giderleri konusunda şeffaf davranmıyordu. Futbolcunun üzerinden menajerlik ödemesi yaparlardı."

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Tankut, bütün işlerinde Karabükspor menfeatini düşündüğünü ve uzun yıllar çok başarılı hizmetler yaptığını da kaydederek, "Ankara'da kendisine ait ofisi kulübün orada yapılacak görüşmeler için yönetimde konuşarak kiraya verdiğini, Bayram Uğurlu ile aralarında sadece kendisine ait bir araziyi piyasa şartlarına kendisine sattığından para alışverişi olduğunu" kaydetmiş.

Soruşturma kapsamında ifade veren, eski kulüp başkanlarından Mustafa Yolbulan ise sorgusunda, Hakan Ayvaz'ı kulübe kendi getirdiğini, kendi döneminde Ayvaz'a yapılan 10 bin Euro'luk ödemeyi hatırlamadığını, başkanlık dönemi sonrası aralarında bir iş ilişkisi yada başka bir ilişkisi olmadığını söylediği öğrenildi.

Kulübe verilen borç ile ilgili yönetilen soruya ise Yolbulan, federasyondan vb. yerlerden gelecek paralar zamanında gelmediğinden kulübün mali sıkıntısından dolayı bor verdikleri ifade ederek, "Borç verdiğimiz paralar dönmemeye başlayınca borç vermeyi bıraktık ve toplamda 75 milyon civarında alacağımızda kalmıştır. Feridun Tankut döneminde kulüp adına alınan 450 bin civarındaki makam aracını alacağımıza karşılık aldık ve sattık" dedi.

Kriminal raporunda Juan Pablo Pachon isim ve imzası yerine Hakan Ayvaz'ın ciroladığı 3 ayrı çekte imzası olup olmadığı da sorulan Yolbulan, ifadesinde şu sözlere yer verdi:

"Genel olarak çek imzalamadığını söz konusu çekleri kendisi düzenleyip düzenlemediğini bilmediğini, imza benim imzama çok benziyor anca benim imzam yada değil diyemem. O dönem bu ödeme dengelerini Hakan Ayvaz ayarlıyordu."

Yolbulan, ayrıca ifadesinde, Karabükspor konusunda maddi ve manevi olarak en mağdur kişi olduğunu belirterek, üzerine atılı suçları kabul etmediğini ve suçsuz olduğunu beyan etti. - KARABÜK

Karabükspor soruşturmasında eski kulüp başkanlarının ifadeleri alındı

Mustafa Yolbulan, Feridun Tankut, Karabükspor, Karabük, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 17:01 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Karabükspor soruşturmasında eski kulüp başkanlarının ifadeleri alındı - Son Dakika Spor

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