Karabükspor, Ümraniyespor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında yarın deplasmanda Ümraniyespor ile karşılaşacak Kardemir Karabükspor
, hazırlıklarını tamamladı. Hasan Doğan
Spor Tesisleri'nde teknik direktör Taner Öcal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık iki saat sürdü.
Isınma koşuları ile koordinasyon ağırlıklı çalışmaların yapıldığı idman, şut ve taktik denemeleriyle sona erdi.
Takım kaptanı Yusuf Akbulut
, sakatlığı nedeniyle antrenmana katılmadı.
Antrenmanın ardından Metin Türker Tesislerine geçen kafile, daha sonra kara yoluyla İstanbul
'a hareket etti.
Kafilede, sakatlığı bulunan takım kaptanı Yusuf Akbulut ve kart cezalısı Arda Belen
yer almadı.
Ümraniye Belediyesi Şehir Stadında yarın saat 13.30'da başlayacak müsabakada hakem Cihan Aydın
düdük çalacak.
Kulüp başkanı Mehmet Yüksel
, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zor bir deplasmana gittiklerini söyledi.
Moralli bir ekiple karşılaşacaklarını belirten Yüksel, puan için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.