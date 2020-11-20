Karabükspor'un eski başkanından kent protokolüne çağrı

Kardemir Karabükspor eski başkanı Mehmet Aytekin kent protokolüne çağrıda bulunarak kulübü bulunduğu durumdan kurtarmanın mümkün olduğunu dile getirdi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta son sırada bulunan ve zor günler geçiren Kardemir Karabükspor'un eski başkanı Mehmet Aytekin kent protokolüne, Kardemir A.Ş Yönetim Kurulu'na, mevcut kulüp yönetimine ve taraftarlara çağrıda bulundu.

Aytekin, Karabük Valisi Fuat Gürel'e, Karabükspor'un sadece bir futbol takımı olmadığını ve elini taşın altına koyması gerektiğini söyleyerek, "Sayın Valim size sesleniyorum; Ben devlet memuruyum. 'Ben burada misafirim' söylemleriniz inanın bizi, Karabükspor sevenlerini derinden üzmektedir. Sizden önceki Valimiz Kemal Çeber de misafirimizdi ve devlet memuruydu ama inanın çoğu Karabüklünün yapamadığını yaptı. Görevi suresince tüm Karabükspor organizasyonunu bizzat kendisi yaptı. Siz neden taşın altına elinizi koymuyorsunuz? Hukuk süreci var derseniz, o konu çözülmeye başladı. Çok mu zor belediye başkanını, ticaret odası başkanını, Kardemir A.Ş yönetim kurulunu bir araya getirmek, istişareler yapmak, bir sonuca bağlamak. Bakın, vergi ve SSK borcuna devletimiz tüm kulüplere 72 ay vade yaptı. Bu fırsatı kaçıramayız. Hem kulübümüzün transfer tahtasını açmak, hem de 72 kişiyi mağduriyetten kurtarmak inanın sizin elinizde" dedi.

Kardemir Yönetim Kurulu Başkanı Alparslan Bayraktar'a, alınan her farklı mağlubiyet önce Kardemir'e zarar veriyor diyen Aytekin, "Yıllardır bu takıma sponsor olundu ve bu takım sizin Avrupa'da bile reklamınızı yaptı. Bir an önce şehir büyükleriyle bir araya gelerek çözüm üretmek zorundasınız. Bu şehrin sizin üzerinizde hakları vardır. Burası işçi emekçi şehirdir. Futboldan başka sosyal faaliyeti yoktur. Karabükspor'un mevcut kötü durumunu görmezden gelemezsiniz. Acilen çözüm bulmalısınız" ifadelerini kullandı.

"Alacak olan varsa bırakırız söylemleriniz samimiyetsizlikten öteye gitmez"

Eski başkan Aytekin, mevcut Karabükspor yönetimine iki yıldır takıma sahip çıkma gayretlerinin olduğunu ama ne skor olarak, ne maddi olarak, ne de transferi açma konusunda hiç bir olumlu gelişme sağlayamadığını dile getirerek, "Takım son sürat amatör kümeye doğru hızla ilerliyor. Bu takımı TFF 1. Lig'den alıp amatör kümeye düşüren kişiler olarak tarihe geçecek kişiler olmayın. Yarın tüm fatura size kesilecektir. Yapacağınız tek şey; istifa edip, kimsenin aday çıkmamasıdır. Alacak olan varsa bırakırız söylemleriniz samimiyetsizlikten öteye gitmez. Siz soruna çare olamıyorsanız bırakın, şehrin diğer dinamikleri sorunu çözmeye mecbur kalsın. Siz oradayken nasıl olsa sahip çıkan birileri var diye kimse topa girmez. Sizden ricam alnınızın akıyla istifa edin" şeklinde konuştu.

Son olarak Kardemir Karabükspor taraftarı olan Mavi Ateş'e seslenen Aytekin, "Neyi bekliyorsunuz? Bu sessizlik niye?" dedi. - KARABÜK