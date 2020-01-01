Karabükspor'un eski yöneticisi son yolculuğuna uğurlandı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kulübün borcundan kaynaklı kendisine gönderilen ödeme tebligatından dolayı bunalıma girip intihar ettiği ileri sürülen Kardemir Karabükspor'un eski futbolcusu ve yöneticisi Mahir Acar, toprağa verildi.

Geçen pazartesi günü akşamı Esentepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda şu sıralar TFF 2'nci Lig'de mücadele eden Kardemir Karabükspor'daki futbol kariyerini noktaladıktan sonra Kardemir A.Ş.'de yöneticilik, Beşbinevler Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde müdürlük görevinde bulunan, 1992-94 ve 2017-18 yıllarında Kardemir Karabükspor'da yönetim kurulu üyeliği yapan 2 çocuk babası Mahir Acar ile birlikte 13 yöneticiye, kulübün 2018 yılının ilk 4 ayından yaklaşık 1,5 milyon TL'lik SGK borcundan sorumlu tutularak Ekim ayında ödeme tebligatı gönderildi. İddiaya göre çok sevdiği kulübünden gelen borç sonrası büyük üzüntü yaşayan Mahir Acar, bunalıma girdi. Evine 300 metre mesafedeki bir marketten sıvı temizlik malzemesi alan Mahir Acar, evine yakın bir noktada bunu içti. Komşusunun kaldırım üzerinde otururken görüp yanına geldiği Mahir Acar, biraz rahatsız olduğunu söyledi. Komşusu, aracıyla Mahir Acar'ı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Burada fenalaşan Mahir Acar, doktorlara temizlik malzemesi içtiğini söyledi. Tedaviye alınan Mahir Acar, dün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Cenaze namazından görüntüler

-Cenazenin mezarlığa götürülmesi

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