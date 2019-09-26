Son Dakika Haberleri: Karabükspor'un paylaştığı video sosyal medyada büyük beğeni topladı
Son Dakika Güncel Haber

Karabükspor'un paylaştığı video sosyal medyada büyük beğeni topladı

2 saat önce

Kardemir Karabükspor Kulübü'nün resmi hesaplarından paylaştığı özel klip sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Karabükspor'un paylaştığı video sosyal medyada büyük beğeni topladı, System.String[]

Kardemir Karabük spor Kulübü'nün resmi hesaplarından paylaştığı özel klip sosyal medyada büyük beğeni topladı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Kardemir Karabükspor'un resmi sosyal medya hesaplarından paylaştığı "Unutma! Başka Karabük yok!" isimli özel klip büyük beğeni topladı. Video paylaşıldıktan kısa bir süre sonra birçok kişi ve sayfa tarafından beğenildi ve paylaşıldı. Takımın bütün oyuncularının ve teknik ekibinin yer aldığı videoda içinde bulunulan sıkıntılı süreçlere rağmen inançlı olunduğu, şehir ve takımla ilgili görüntülerin yer aldığı video hem spor kamuoyunda hem de sosyal medyada beğeni ile karşılandı.

(İHA)

Türkiye Futbol Federasyonu, Kardemir Karabükspor, Karabük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 10:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fenerbahçe'den Galatasaray'a olay gönderme: Allah rızası için bağırın
Adanalı genç, sosyal medyadan yaptığı canlı yayın sırasında intihar etti Kayınpederini öldüren damattan kan donduran paylaşım: Cehennemi hak edelim İstanbul'da trafik magandaları sokakta drift yaptı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.9.2019 13:07:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karabükspor'un paylaştığı video sosyal medyada büyük beğeni topladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]