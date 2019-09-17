Son Dakika Haberleri: Karabükspor'un Türkiye Kupası'ndaki rakibi Gümüşhanespor oldu
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Karabükspor'un Türkiye Kupası'ndaki rakibi Gümüşhanespor oldu

9 dakika önce

TFF 2.Lig Kırmızı Grup takımlarından Kardemir Karabükspor'un Ziraat Türkiye Kupası 3.Tur rakibi Gümüşhanespor oldu.

Karabükspor'un Türkiye Kupası'ndaki rakibi Gümüşhanespor oldu, System.String[]

TFF 2.Lig Kırmızı Grup takımlarından Kardemir Karabükspor'un Ziraat Türkiye Kupası 3.Tur rakibi Gümüşhanespor oldu.


TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda yapılan kura çekiminde Kardemir Karabükspor'un Ziraat Türkiye Kupası 3.Tur'daki rakibi Gümüşhanespor oldu.


Karşılaşma Karabük Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadyumu'nda oynanacak. - KARABÜK

Türkiye Futbol Federasyonu, Kardemir Karabükspor, Türkiye Kupası, Gümüşhanespor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 03:12 Kaynak: İHA
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