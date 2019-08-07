Son Dakika Haberleri: Karabükspor YO-YO testinden geçti
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Karabükspor YO-YO testinden geçti

54 dakika önce

Kardemir Karabükspor yeni sezon hazırlıklarını Yenişehir Çamlık Sahası'nda günde çift antrenman ile sürdürürken, kırmızı-mavililer bugün gerçekleştirdiği antrenmanlarda farklı testlerden geçti.

Karabükspor YO-YO testinden geçti, System.String[]
Kardemir Karabükspor yeni sezon hazırlıklarını Yenişehir Çamlık Sahası'nda günde çift antrenman ile sürdürürken, kırmızı-mavililer bugün gerçekleştirdiği antrenmanlarda farklı testlerden geçti.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek olan Kardemir Karabükspor'da oyunculara sabah antrenmanında antropometrik ölçüm yapıldı. Teknik Direktör İsmail Demirci nezaretinde çalışmalarını sürdüren Kardemir Karabükspor'da, akşam antrenmanında ise oyunculara YO-YO testi çalışması yapıldı. Futbolcular üç grup halinde ısınma çalışmaları sonrası sahada hazırlanan parkurda zamana karşı yapılan dayanıklılık YO-YO testinden geçti.

Antrenman streching çalışması ile sona erdi. - KARABÜK
Türkiye Futbol Federasyonu, Kardemir Karabükspor, Yenişehir, Çamlık, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 07:09 Kaynak: İHA
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