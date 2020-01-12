Karabükspor yönetimi kongre kararı aldı - Son Dakika
Son Dakika Spor Karabükspor yönetimi kongre kararı aldı - Son Dakika Spor

Karabükspor yönetimi kongre kararı aldı

6 saat önce

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Kardemir Karabükspor'da yönetim kongreye gitme kararı aldı.

Karabükspor yönetimi kongre kararı aldı, System.String[]

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Kardemir Karabükspor'da yönetim kongreye gitme kararı aldı.


Karabükspor Basın sözcüsü Kerem Demir, golsüz berabere kaldıkları Sivas Belediyespor maçı sonrası yapılan yönetim kurulu toplantısında Olağanüstü genel kurula gitme kararı aldıklarını duyurdu.


Demir, yaptığı açıklamada, "Bugün yönetim kurulu olarak yaptığımız toplantı sonrası 17 Ocak 2020 Cuma günü saat 10.00'da Nafiz Kayalı gençlik merkezinde olağanüstü genel kurula gitme kararı aldık. Yeterli çoğunluğun sağlanamadığı takdirde aynı yer ve saatte 24 Ocak Cuma günü kongremizi gerçekleştireceğiz" dedi. - KARABÜK

Türkiye Futbol Federasyonu, Kardemir Karabükspor, Karabükspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 05:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Ali Koç: Fenerbahçe'den korkuyorlar, TFF bilgi sızdırıyor
Juventus'ta Merih Demiral depremi! Golünü attıktan sonra sakatlandı Son Dakika: Filenin Sultanları, 2020 Tokyo Olimpiyat oyunlarına katılma hakkı elde etti Florin Andone: İki hafta içinde Galatasaray ya da Brighton'da olacağım

Son Dakika Haberleri
23:43 A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın olimpiyatlara katılma hakkı kazanması - Son Dakika Spor
23:38 Merih Demiral şoku! Juventus-Roma maçında sakatlandı - Son Dakika Spor
23:36 Meksa Yatırım Afyon Belediyespor - Gaziantep Basketbol: 92-95 - Son Dakika Spor
23:35 Juventus'ta Merih Demiral depremi! Golünü attıktan sonra sakatlandı - Son Dakika Spor
23:30 Futbolcu oğlunun alacağını istedi, gerginlik yaşandı - Son Dakika Spor
20:57 Son Dakika: Filenin Sultanları, 2020 Tokyo Olimpiyat oyunlarına katılma hakkı elde etti - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2020 23:53:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Karabükspor yönetimi kongre kararı aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]