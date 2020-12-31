Karabüksporlu futolcular Mahir Acar'ın ölüm yıl dönümünü unutmadı
31.12.2020 16:06
Kardemir Karabüksporlu futbolcular, kulübün borcundan kaynaklı kendisine gönderilen ödeme tebligatından dolayı bunalıma girip intihar eden Kardemir Karabükspor'un eski futbolcusu ve yöneticisi Mahir Acar'ı ölüm yıl döneminde mezarında ziyaret etti.
Kardemir Karabüksporlu futbolcular, kulübün borcundan kaynaklı kendisine gönderilen ödeme tebligatından dolayı bunalıma girip intihar eden Kardemir Karabükspor'un eski futbolcusu ve yöneticisi Mahir Acar'ı ölüm yıl döneminde mezarında ziyaret etti.
Borç tebligatının kendisine ulaşmasının ardından girdiği bunalım sonucu içtiği tuz ruhu ile hayatına son veren eski yönetici Mahir Acar'ın 1'inci ölüm yıldönümünde anıldı.
Misli.com 2.Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Kardemir Karabükspor'da forma giyen futbolcular Öğlebeli Mezarlığı'nda bulunan Acar'ın mezarının başında dua etti. Kardemir Karabükspor kulüp yöneticileri ise Mahir Acar'ın ölüm yıl dönümü için mevlid okutup şehrin farklı noktalarında mevlid şekeri dağıttı. - KARABÜK
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