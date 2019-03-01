Karaburun Açıklarında 3.9 Büyüklüğünde Deprem

İZMİR'in Karaburun ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre, 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İZMİR'in Karaburun ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre, 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın verilerine göre, saat 16.37'de, merkez üssü Karaburun'a 34.48 kilometre uzaklıkta Ege Denizi olan, Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 8.05 kilometre altında olan deprem, Karaburun ve çevresinde hissedildi. - İzmir

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