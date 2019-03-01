Karaburun Açıklarında 3.9 Büyüklüğünde Deprem
9 dakika önce
İZMİR'in Karaburun ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre, 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İZMİR'in Karaburun ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre, 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın verilerine göre, saat 16.37'de, merkez üssü Karaburun'a 34.48 kilometre uzaklıkta Ege Denizi olan, Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 8.05 kilometre altında olan deprem, Karaburun ve çevresinde hissedildi. - İzmir
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 05:02 Kaynak: DHA
Alkollü Baba, Tartıştığı Lise Öğrencisi Oğlunu Kalbinden Bıçaklayarak Öldürdü
Peru'da 7,1 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
İstanbul'un 2 Köprüsünden 2 Yılda 5,88 Milyon Araç Geçiş İhlali Yaptı
Kredi Çekmeyi Düşünenlere Müjde! 100 Bin TL'de 38 Bin TL Cepte Kalacak