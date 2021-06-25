Üye Girişi
Karaburun Balıkçı Barınağı, Derinleştirme ve Temizleme Çalışmalarının Startı Verildi - Son Dakika

Karaburun Balıkçı Barınağı, Derinleştirme ve Temizleme Çalışmalarının Startı Verildi

25.06.2021 15:06
Karaburun Balıkçı Barınağı, Derinleştirme ve Temizleme Çalışmalarının Startı Verildi, System.String[]

Bakan Karaismailoğlu, "25 Haziran Denizcilik Günü"nde İstanbul Karaburun'da balıkçılarla buluştu.

Bakan Karaismailoğlu, "25 Haziran Denizcilik Günü"nde İstanbul Karaburun'da balıkçılarla buluştu.

Karaismailoğlu, "Karaburun Balıkçı Barınağınızın onarım ve tarama ihtiyacını yakından biliyorum. Tarama işini başlatıyoruz. Onarım konusunda da arkadaşlarımız hazırlık çalışmalarını sürdürüyor. Konu ile yakından ilgilendiğimizi bilmenizi istiyorum" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "25 Haziran Denizcilik Günü"nde İstanbul Karaburun'da balıkçılarla buluştu. Balıkçıların Denizcilik Günü'nü kutlayan Bakan Karaismailoğlu, "2002'den bu yana ülkemizin dört bir yanında 67 yeni balıkçı barınağı inşa ettik" diye konuştu. Karaismailoğlu, ayrıca Karaburun Su Ürünleri Kooperatifi Balıkçı Barınağı mendirek giriş ağzı derinleştirme ve temizleme çalışmalarının startını verdi.

"Denizcilerin üzerindeki yükü paylaşmak için ÖTV'siz yakıt uygulamasını hayata geçirdik"

Denizcilerin üzerindeki yükü paylaşmak için ÖTV'siz yakıt uygulamasını hayata geçirdiklerini kaydeden Bakan Karaismailoğlu, "2004 yılından bu yana yıllık ortalama 487 milyon TL olmak üzere sektöre 8 milyar 777 milyon lira destek sağladık. Denizcilerimizin can güvenliğini sağlamak için arama kurtarma çalışmalarında çağın ve teknolojilerin son imkanlarını kullanıyoruz. Kabotaj Bayramında, 1-3 Temmuz 2021 tarihleri arasında, mavi vatan, denizcilik, Kanal İstanbul, limancılık ve gemi inşa sanayimizin ülkemize katkılarının ele alınacağı önemli bir Denizcilik Zirvesi düzenliyoruz" ifadelerine yer verdi.

-"Kanal İstanbul değişen dünya dinamikleri açısından stratejik bir hamledir"

Deniz taşımacılığının diğer sektörlere göre çok daha ekonomik olduğunu ve dünya ticaretinin yüzde 90'ının denizler üzerinde olduğuna dikkat çeken Bakan Karaismailoğlu, ekonomik büyüme ve ticarette denizciliğin önemini vurguladı. 2003'te Türk sahipli deniz ticaret filosunun 8, 9 milyon detveyt ton ile dünyada 17. sırada olduğunu anımsatan Bakan Karaismailoğlu, 2021'de bu rakamı 28, 9 milyon detveyt ton ile 15. sıraya yükselttiklerini bildirdi.

Yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımları ile Kanal İstanbul'un güzergahı içinde olacak Sazlıdere Barajı üzerine inşa edilecek ilk köprünün temelinin atılacağını belirten Karaismailoğlu konuşmasına şu şekilde devam etti:

"Kanal İstanbul, dünyada ve ülkemizde yaşanan teknolojik ve ekonomik gelişmeler, değişen iktisadi yönelimler ve ülkemizin ulaştırma altyapıları konusundaki artan ihtiyaçları doğrultusunda ortaya çıkan stratejik bir hamledir. İstanbul Boğazı'ndaki keskin dönüşler, ters akıntılar ve 54 iskelede günde 500 bin yolcu taşıyan şehir içi vapur ve feribotların oluşturduğu şehir içi deniz trafiği gibi nedenlerle gemiler için oluşan seyir zorluğu çekildiğini hepimiz biliyoruz. Kanal İstanbul ile başta İstanbul Boğazı, çevresindeki insanlar ve denizci, balıkçı kardeşlerimizin can ve mal güvenliğinin korunması için büyük bir gelişme sağlayacak olmamız en önemli önceliklerimiz arasında. "

Adil Karaismailoğlu, Denizcilik, İstanbul, Haziran, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Karaburun Balıkçı Barınağı, Derinleştirme ve Temizleme Çalışmalarının Startı Verildi - Son Dakika


Son Dakika

Cumhurbaşkanı, konuşmasını dışarıdan dinlemeye çalışan vatandaşları içeri aldırdı: Polis arkadaşlar bariyerleri hemen kaldırıversin 15:48 Cumhurbaşkanı, konuşmasını dışarıdan dinlemeye çalışan vatandaşları içeri aldırdı: Polis arkadaşlar bariyerleri hemen kaldırıversin Necati Şaşmaz'ın avukatı intihar etti! Lüks rezidansın 5. katından atlamış 15:36 Necati Şaşmaz'ın avukatı intihar etti! Lüks rezidansın 5. katından atlamış 24 yaşındaki ön libero Ivan Ljubic, Fenerbahçe'den aldığı resmi teklifi doğruladı 15:18 24 yaşındaki ön libero Ivan Ljubic, Fenerbahçe'den aldığı resmi teklifi doğruladı
Yayınladığı müstehcen video ile tepki çeken Kerimcan Durmaz: İntihar etmeyi düşündüm 15:03 Yayınladığı müstehcen video ile tepki çeken Kerimcan Durmaz: İntihar etmeyi düşündüm Son Dakika: Avrupa Birliği, Türkiye'deki Suriyeliler için 2024'e kadar 3 milyar euro destek yapacak 14:42 Son Dakika: Avrupa Birliği, Türkiye'deki Suriyeliler için 2024'e kadar 3 milyar euro destek yapacak Yıllarca akrabamın cinsel istismarına uğradım! Avukat Feyza Altun: Elimde ses kayıtları var 14:33 Yıllarca akrabamın cinsel istismarına uğradım! Avukat Feyza Altun: Elimde ses kayıtları var
Türkiye'de ilk kez görüntülendi! Etçil dev çekirge görenleri şaşkına uğrattı 13:42 Türkiye'de ilk kez görüntülendi! Etçil dev çekirge görenleri şaşkına uğrattı Türkiye'nin en şanslı köyü! Yıllardır göç veren köye Filyos Limanı nedeniyle geri dönüşler başladı 13:29 Türkiye'nin en şanslı köyü! Yıllardır göç veren köye Filyos Limanı nedeniyle geri dönüşler başladı

Son Dakika Haberleri
15:50 Borçsuzluk kağıdıyla ilgili kapıda bekleyen tehlikeyi Başkan Burak Elmas itiraf etti
15:48 Cumhurbaşkanı, konuşmasını dışarıdan dinlemeye çalışan vatandaşları içeri aldırdı: Polis arkadaşlar bariyerleri hemen kaldırıversin
15:37 "Katarlılara sınavsız tıp eğitimi" iddialarıyla ilgili AK Parti'den gençlere mesaj: Siz bu yalancılara bakmayın, sınavınıza odaklanın
15:36 Necati Şaşmaz'ın avukatı intihar etti! Lüks rezidansın 5. katından atlamış
15:17 24 yaşındaki ön libero Ivan Ljubic, Fenerbahçe'den aldığı resmi teklifi doğruladı
15:13 Son Dakika: İletişim Başkanı Altun, "Katarlı öğrencilere sınavsız tıp eğitimi" iddialarını yalanladı
14:54 Cengiz Ünder'i isteyen Fenerbahçe, Mourinho'dan gelecek haberi bekliyor
14:49 Ülkedeki en önemli konuyu konuşmayı unutan Biden'ı, Kamala Harris kurtartı
14:41 Son Dakika: Avrupa Birliği, Türkiye'deki Suriyeliler için 2024'e kadar 3 milyar euro destek yapacak
14:34 F1'in genç pilotu Stroll, tatilde bir güzelle öpüşürken görüntülendi
Borçsuzluk kağıdıyla ilgili kapıda bekleyen tehlikeyi Başkan Burak Elmas itiraf etti Borçsuzluk kağıdıyla ilgili kapıda bekleyen tehlikeyi Başkan Burak Elmas itiraf etti         
15:51
"Katarlılara sınavsız tıp eğitimi" iddialarıyla ilgili AK Parti'den gençlere mesaj: Siz bu yalancılara bakmayın, sınavınıza odaklanın         
15:38
AK Partili ilçe başkanının televizyon programındaki sözleri büyük tepki çekti: Şehidimiz bize uğurlu geldi AK Partili ilçe başkanının televizyon programındaki sözleri büyük tepki çekti: Şehidimiz bize uğurlu geldi         
15:26
Son Dakika: İletişim Başkanı Altun, Son Dakika: İletişim Başkanı Altun, "Katarlı öğrencilere sınavsız tıp eğitimi" iddialarını yalanladı         
15:13
Anne tavana asılı, baba tüfekle vurulmuş! Dehşetin yaşandığı çadırda minik Ali uyurken bulundu Anne tavana asılı, baba tüfekle vurulmuş! Dehşetin yaşandığı çadırda minik Ali uyurken bulundu         
14:54
Sabancıların torunu Kerem Kamışlı'yı denize atan Marcus, olay öncesi masalarına oturup selfie paylaşmış Sabancıların torunu Kerem Kamışlı'yı denize atan Marcus, olay öncesi masalarına oturup selfie paylaşmış         
14:38
Kaan Yıldırım'a ayrılık iyi gelmedi! Hadise ayrılığı sonrası paylaştığı fotoğraf yorum yağmuruna tutuldu Kaan Yıldırım'a ayrılık iyi gelmedi! Hadise ayrılığı sonrası paylaştığı fotoğraf yorum yağmuruna tutuldu         
14:03
JASAT dedektifleri iş başında! Müge Anlı'da sinir krizi geçiren doktorun çağrısı karşılık buldu JASAT dedektifleri iş başında! Müge Anlı'da sinir krizi geçiren doktorun çağrısı karşılık buldu         
13:37
"Komşularıma gidiyorum" diyerek ortadan kaybolmuştu! Genç kadın evine geri döndü         
13:26
Yüzük ayrıntısı dikkat çekti! Bebeğini kaybeden Şeyma Subaşı nişan yüzüğünü attı Yüzük ayrıntısı dikkat çekti! Bebeğini kaybeden Şeyma Subaşı nişan yüzüğünü attı         
13:24
Erdoğan'ın milletvekilleriyle bir araya geldiği toplantıda Sedat Peker'in de adı geçti Erdoğan'ın milletvekilleriyle bir araya geldiği toplantıda Sedat Peker'in de adı geçti         
13:19
PUBG Mobile ve Tesla iş birliği 1.5 sürümü ile geliyor! PUBG Mobile ve Tesla iş birliği 1.5 sürümü ile geliyor!         
11:52
"Kanserim" yalanıyla 8 yıl boyunca kocasını aldatan kadın 40 bin lira tazminat ödeyecek         
10:54
Kameralara dudak dudağa yakalandılar! İngiltere Sağlık Bakanı Hancock 15 yıllık eşini, evli danışmanıyla aldattı Kameralara dudak dudağa yakalandılar! İngiltere Sağlık Bakanı Hancock 15 yıllık eşini, evli danışmanıyla aldattı         
10:48
Erzurumlu vatandaş yaşayacak kimse kalmayınca köyünü 10 milyon liraya satışa çıkardı Erzurumlu vatandaş yaşayacak kimse kalmayınca köyünü 10 milyon liraya satışa çıkardı         
10:15
Ünlü cerrahın karısından şok iddia: Üçlü ilişkiyi reddettiğim için bana boşanma davası açtı Ünlü cerrahın karısından şok iddia: Üçlü ilişkiyi reddettiğim için bana boşanma davası açtı         
09:34
Yaptığı savunma daha da rezil! Kadın öğretmen, boş sınıfta öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi Yaptığı savunma daha da rezil! Kadın öğretmen, boş sınıfta öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi         
21:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2021 15:55:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Karaburun Balıkçı Barınağı, Derinleştirme ve Temizleme Çalışmalarının Startı Verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement