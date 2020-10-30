Karaburun Belediye Başkanı Erdoğan: "İlçemizde 6 evde ağır hasar oluştu" - Son Dakika

Karaburun Belediye Başkanı Erdoğan: "İlçemizde 6 evde ağır hasar oluştu"

30.10.2020 22:53
Karaburun Belediye Başkanı Erdoğan:

Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle, ilçelerindeki 6 evde ağır hasar oluştuğunu bildirdi.

Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle, ilçelerindeki 6 evde ağır hasar oluştuğunu bildirdi.

İlkay Girgin Erdoğan, yaptığı yazılı açıklamada, depremin ardından ilçe merkezi ve mahallelerde durum tespiti için çalışma başlattıklarını belirtti.

Çalışmaların sürdüğünü vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Kösedere köyümüzde 6 evde ağır, 21 evde ve köy camimizde hafif ve orta derecede hasarlarımız mevcuttur. Anbarseki köyümüzde hafif ve orta hasarlı birkaç yapımız bulunmaktadır. Mordoğan Mahallesi'nde konutlarımızda bir sıkıntı yaşanmazken, tarihi Ayşe Kadın Cami'mizin çatısında hasar bulunmaktadır. Hasar tespit çalışmalarımız devam etmektedir. Bu çalışmalarla ilgili olarak hemşehrilerimize ve kamuoyumuza ayrıca bilgilendirme yapılacaktır."

Evleri hasar görenlerin otellerde konuk edildiğini aktaran Erdoğan, vatandaşların her türlü ihtiyaçları için belediyeyi arayabileceklerini vurguladı.

İlkay Girgin Erdoğan, Seferihisar, Karaburun, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karaburun Belediye Başkanı Erdoğan: 'İlçemizde 6 evde ağır hasar oluştu' - Son Dakika


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