Son Dakika Haberleri: Karaburun Belediye Meclis Toplantısı Yapıldı

Karaburun Belediye Meclis Toplantısı Yapıldı

24 dakika önce

Karaburun Belediye meclis toplantısı yapıldı.

Karaburun Belediye Meclis Toplantısı Yapıldı, System.String[]
Karaburun Belediye meclis toplantısı yapıldı.

Karaburun Belediyesinin 31 Mart yerel seçimler öncesindeki son meclis toplantısı belediye başkanı Ahmet Çakır'ın başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantı öncesi meclis üyelerine birer plaket takdim eden Çakır, ilçe nüfusunun artması nedeniyle 9 olan meclis üyesi sayısının yeni dönemde 11 olacağını hatırlattı.

Çakır, 10 senesi Mordoğan ve 5 yılı Karaburun olmak üzere 15 yıl görev yaptığını, bayrağı artık yeni başkana devredeceğini vurguladı.

Öte yandan Karaburun Belediye meclis üyelerinden hiçbiri yeni dönemde aynı göreve aday olmadı. Meclis üyelerinden İlkay Girgin Erdoğan CHP, Dinçer Özlüoğlu ise DSP'den belediye başkan adayı olarak mücadele edecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 05:33 Kaynak: AA

Ahmet Çakır, Karaburun, Güncel
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