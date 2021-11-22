Karaburun Belediyesi Kurs Merkezi'nden eğitime merhaba! - Son Dakika

8'inci ve 12'nci sınıf öğrencilerine Türkçe, Matematik ve İngilizce branşlarında tamamıyla ücretsiz olarak destek eğitimi veren Kurs Merkezi ilk aşamada 36 öğrenciye eğitim veriyor.

Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, pandemi kurallarına uygun olarak başlayan eğitim döneminin ilk gününde öğrencileri ziyaret ederek başarı dileklerini iletti. İlçede her yaştan vatandaşın eğitimi için projeler geliştirmeye devam edeceklerini belirten Erdoğan, ortaokul ve lise eğitimi almakta olan gençlerin kurs için İzmir'e gitmelerinin çoğu kez mümkün olmadığını belirtti.

Gerek gençlerden gerekse anne ve babalarından bu yönde gelen taleplere çözüm üretmek amacıyla harekete geçtiklerini belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

// KARABURUN'DAN ÜCRETSİZ SERVİS

"Seçilmemizden hemen sonra projelendirdiğimiz, 2020 yılında açmayı planladığımız Kurs Merkezi'miz pandemi döneminde yüz yüze eğitimin askıya alınması üzerine maalesef zorunlu bir gecikme yaşadı. Neyse ki Belediyemizin kısıtlı imkânlarını azami verimlilikte kullanarak İzmir'e gitme olanağı bulamayan öğrencilerimize bu hizmeti sunabildik. Kursa Karaburun ilçe merkezinden katılan öğrenciler için ulaşımlarını ücretsiz sağlayacak bir servis aracı da tahsis ettik. Ben de gençlerimizin ilk dün heyecanlarına ortak olarak onlara başarılar diledim. Allah hepsine zihin açıklığı versin." dedi.

Mordoğan Mahallesi İskele Mevkii'ndeki binada hizmet veren Kurs Merkezi'nde ilk aşamada üç branşta eğitim veriliyor. Hafta sonu ve hafta içi ayrı ayrı düzenlenen kurslara katılmak isteyen öğrenciler 0.555.002 35 26 numaralı telefondan detaylı bilgi alabilecekler.