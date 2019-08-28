Son Dakika Haberleri: Karaburun'da 39 kaçak göçmen yakalandı
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Karaburun'da 39 kaçak göçmen yakalandı

13 dakika önce

İZMİR'in Karaburun ilçesi Büyükada açıklarında, bindikleri lastik botla, yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan 39 kaçak göçmen yakalandı.

Karaburun'da 39 kaçak göçmen yakalandı, System.String[]

İZMİR'in Karaburun ilçesi Büyükada açıklarında, bindikleri lastik botla, yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan 39 kaçak göçmen yakalandı.

Geçen pazartesi günü devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik ekipleri, saat 02.30 sıralarında, Karaburun ilçesi Büyükada açıklarında yasa dışı geçiş yapan kaçak göçmenleri fark etti. Durdurulan lastik bottaki 36'sı Somali, 1'i Yemen, 1'i Kuveyt ve 1'i Irak uyruklu olmak üzere toplam 39 kaçak göçmen, yakalandı. 14'ü erkek, 21'i kadın ve 4'ü çocuk olan grup, Sahil Güvenlik botuyla kıyıya getirildi. Kaçak göçmenler, kimlik tespit işlemleri sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Karaburun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 11:47 Kaynak: DHA
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