Son Dakika Haberleri: Karaburun'da da toplu taşımaya kadın eli
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Karaburun'da da toplu taşımaya kadın eli

8 dakika önce

İzmir Büyükşehir Belediyesinden sonra Karaburun Belediyesinde de toplu ulaşımda yeni bir dönem başladı.

Karaburun'da da toplu taşımaya kadın eli, System.String[]

İzmir Büyükşehir Belediyesinden sonra Karaburun Belediyesinde de toplu ulaşımda yeni bir dönem başladı. Şoför Elvan Başkaya, belediyeye ait toplu taşıma aracında göreve başladı.


Kaymakamı, belediye başkanı ve dört muhtarı kadın olan Karaburun'da toplu taşımaya da kadın eli değdi. En zorlu meslekler arasında kabul edilen otobüs şoförlüğünde yetkinliğini kanıtlayan Elvan Başkaya, görevine başladı. Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, Elvan Başkaya ile başlayan kadın şoför uygulamasının bu alanda kendine güvenen tüm kadınlara örnek olacağını belirterek, "Belediye olarak daha fazla kadın şoför istihdamını destekliyoruz. Kadınlarımızın istedikleri ve azmettikleri takdirde yapamayacakları hiçbir iş yok. Elvan Başkaya'ya yeni görevinin hayırlı olmasını diliyorum" dedi.


"Yıllardır hayalim"


"Yıllardır hayalim olan mesleği yapacağım ve Karaburun halkına hizmet edeceğim için çok mutluyum" diyen Elvan Başkaya da, en az erkek meslektaşları kadar işinin hakkını vereceğini vurguladı. Yıllarca öğrenci servisi kullandığını ve bu konuda deneyimli olduğunu hatırlatan Başkaya, kendisine duyduğu güven nedeniyle Belediye Başkanı Erdoğan'a teşekkür etti. - İZMİR

Karaburun, İzmir, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 10:26 Kaynak: İHA
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