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Karaburun'da dalış turizminde hareketlilik başladı - Son Dakika

Karaburun'da dalış turizminde hareketlilik başladı

21.06.2021 10:59
Karaburun'da dalış turizminde hareketlilik başladı, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayılarının azalmasının ardından su altı tutkunları dalış yapmak için İzmir'in Karaburun ilçesinde bulunan dalış merkezlerine ilgi göstermeye başladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayılarının azalmasının ardından su altı tutkunları dalış yapmak için İzmir'in Karaburun ilçesinde bulunan dalış merkezlerine ilgi göstermeye başladı.

Ege Bölgesi'nde su altı güzellikleriyle her yıl binlerce dalış meraklısını ağırlayan İzmir'in Karaburun ilçesindeki 4 dalış merkezi, kademeli normalleşme dönemiyle birlikte 1 Haziran'da yaz sezonuna adım attı.

Salgın tedbirleri kapsamında bir yıl boyunca evlerinden çıkmayan vatandaşlar, Kovid-19 vaka sayılarının azalmasının ardından su altını keşfetmek için Karaburun'daki dalış okullarına gelmeye başladı.

Su altı canlılığının yanı sıra İzmir Körfezi'nde yıllarca hizmet veren emektar vapurlar 9 Eylül ve Alaybey batıklarına da ev sahipliği yapan ilçede Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından oluşturulan 14 dalış noktası, su altı tutkunlukları tarafından yapılan dalışlarla keşfediliyor.

Temiz denizi ve eşsiz koylarıyla dikkati çeken Karaburun'da dalış sırasında orfoz, akya, orkinos, çipura, barakuda, müren, ahtapot ve deniz böcekleri görülebiliyor.

Karaburun Dalış Merkezi sahibi ve eğitmen Hamdullah Aras, AA muhabirine, Kovid-19 sürecinde artan vaka sayıları nedeniyle dalış merkezlerinin kapalı kalmasının hem kendilerini hem de dalış eğitimi almak isteyenleri üzdüğünü söyledi.

Son dönemde vaka sayılarının azaldığını dile getiren Aras, şunları kaydetti:

"Azalan vaka sayıları en çok bizi mutlu etti. Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu'nun aldığı tedbirlerle yeniden dalış merkezleri hizmet vermeye başladı. Hizmet verdiğimiz kişi sayısını azalttık. Dalış ekipmanlarını dezenfekte edip, bir gün sonra dalış yapmak isteyen kişilere veriyoruz. Salgın nedeniyle insanlar dışarıda vakit geçiremediği için vaka sayısının azalmasının ardından ilçemize yoğun ilgi gösteriyor. Salgından önce günde 300 kişiyi ağırlıyorduk, kademeli normalleşmeyle birlikte bu rakam her geçen gün artmaya başladı. Yerli ve yabancı birçok turist dalış için Karaburun'u tercih ediyor."

Aras, Karaburun'daki dalış noktalarının dünyaya tanıtılması için sosyal medya üzerinden tanıtımlar yaptıklarını anlattı.

Su altı eğitmeni Hayati Güney de Karaburun'un henüz keşfedilmeyen su altı zenginliklerinin olduğuna dikkati çekti.

Güney, "İlçemiz Ege Bölgesi'nin en güzel dalış noktalarından biri. Karaburun'un tercih edilmesinin en önemli nedeni su altı canlılığının Türkiye'deki diğer bölgelere göre çok daha yüksek olması. Öğrencilerimiz ve dalış yapmak için gerekli sertifikalara sahip dalgıçlar, aldıkları eğitimlere göre farklı derinlikteki noktalara dalış yapıyor. Bu salgının sona ermesiyle Karaburun'un alanında dünyanın önde gelen yerlerinden biri olacağına inanıyorum." diye konuştu.

Dalış için Karaburun'u tercih eden aynı zamanda eğitmenlik yapan Şebnem Kezer Yiğitol da su altında virüse karşı su üstünden daha korunaklı bir ortamın bulunduğunu, risk oluşturabilecek noktalarda titizlikle hareket edildiğini söyledi.

Ege Güney de 15 yaşında olduğunu, Karaburun'un su altı güzelliklerini keşfetmek için Denizli'den arkadaşlarıyla geldiğini dile getirdi.

Güney, "Suyun altındayken kendimi çok canlı hissediyorum. Su altını keşfetmek çok güzel bir şey. 30 metreye dalıyorum. Orada balıklar, resifler var. Vapur batıklarına dalıyorum." diye konuştu.

Karaburun, Turizm, İzmir, Ege, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Karaburun'da dalış turizminde hareketlilik başladı - Son Dakika


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