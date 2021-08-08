KARABURUN'DA DENİZE GİREN ADAM BOĞULDU - Son Dakika

Bu görüntülerden saniyeler sonra dalgaların arasında kayboldu

Haber Taylan ERGÜN Karaburun'da serinlemek için denize giren 42 yaşındaki Salih Yavuz, dev dalgaların arasında kayboldu. Denizden vatandaşların yardımıyla çıkarılarak kalp masajı uygulanan Yavuz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Salih Yavuz'un dev dalgaların arasında kıyıya çıkmak için çabaladığı anlar cep telefonu kameralarına da yansıdı.

Ailesiyle birlikte Arnavutköy'e bağlı Karaburun- Yeniköy Sahili'ne gelen Salih Yavuz, dün akşam saat 19.45'te denize girdi. Bir süre sonra dalgaların arasında çırpınmaya başlayan Yavuz, kıyıya çıkmak için mücadele ettiyse de dalgaların arasında kayboldu. Salih Yavuz'un çırpınışlarını gören vatandaşlar hemen yardıma koştu. Talihsiz adam, vatandaşlar tarafından bulunarak kıyıya çıkarıldı. Bilinci kapalı olan Yavuz'u hayata döndürmek için sahildeki vatandaşlar bir süre kalp masajı yaptı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan Yavuz, hayatını kaybetti.