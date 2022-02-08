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Karaburun'da dev dalgalar oluştu, balıkçılar denize açılamadı - Son Dakika

Karaburun'da dev dalgalar oluştu, balıkçılar denize açılamadı

08.02.2022 18:55

İstanbul'da etkili olan fırtına ve yağış nedeniyle Arnavutköy Karaburun'da dev dalgalar oluştu.

İstanbul'da etkili olan fırtına ve yağış nedeniyle Arnavutköy Karaburun'da dev dalgalar oluştu. Dalgalar limanda bulunan bir balıkçı teknesini batırdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından fırtına ve yağış İstanbul genelinde etkisini sürdürüyor. Arnavutköy Karaburun'da da etkili olan fırtına nedeniyle dev dalgalar oluştu. Fırtına etkisiyle oluşan dalgaların yer yer 5 metreyi aştığı görüldü. Dev dalgalar, limanda demirlenen bir balıkçı teknesini batırdı. Teknenin büyük bir bölümü suya gömülürken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Fırtına nedeniyle Karaburun'da bulunan balıkçılar da olumsuz etkilendi. Balığa çıkamayan balıkçılar teknelerini limana çekerek, çalışamadı.

Fırtına nedeniyle balığa çıkamadıklarını anlatan Rasim Çiçek isimli balıkçı, "Rüzgardan dolayı çıkılmıyor balığa, normalde çıkıyoruz. Bayağı rüzgar var burada tekne battı. Fırtına çok, bugün çıkamazsınız, çıkarsanız tekne batar" diye konuştu.

Perşembe gününe kadar balıkçıların çıkamayacağını anlatan tezgahçı Cesim Akpınar, "Birkaç gündür havalar sert, balık çıkmadı. Bugün hava çok sert çıkılmıyor, yarın da çıkamazlar Perşembe günü ancak çıkarlar. Bugün rüzgar çok" dedi.

(Medeni Topaloğlu/İHA)

Karaburun'da dev dalgalar oluştu, balıkçılar denize açılamadı
Karaburun'da dev dalgalar oluştu, balıkçılar denize açılamadı
Karaburun'da dev dalgalar oluştu, balıkçılar denize açılamadı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul, Fırtına, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Karaburun'da dev dalgalar oluştu, balıkçılar denize açılamadı - Son Dakika


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